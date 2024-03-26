今年首季新車安全評等 LEXUS NX、HONDA FIT受評出爐

交通部去年起推動「台灣新車安全評等TNCAP」提升國內車輛安全，作為消費者購車參考，去年已有8款車型接受評等，今公布今年第1季受評車型LEXUS NX與HONDA FIT分別獲得5顆星及4顆星。

TNCAP執行機構前年10月起陸續選定TOYOTA COROLLA CROSS、TOYOTA RAV4、TOYOTA COROLLA ALTIS、HONDA CR-V、FORD KUGA、TOYOTA YARIS、NISSAN KICKS辦理碰撞測試。近日依「交通部執行台灣新車安全評等作業要點」及「交通部台灣新車安全評等規章」完成今年第1季車型挑選、購置、試驗及評等，今公布受評車型評等結果。

交通部指出，LEXUS NX於四大安全領域得分率中分別為成人保護93%、兒童保護88%、行人保護83%、安全輔助72%，依據星級評等平衡標準規定，LEXUS NX車型整體星級評等為5顆星。

交通部說明，LEXUS NX在前方全寬撞擊試驗後，發現後座乘客碰撞過程中未能有效束縛，以致骨盆滑到安全帶下方，故該身體部位予以扣分，且保護性能評為「不良」；執行行人保護試在頭部衝擊試驗項目中，當頭部撞擊至車輛A柱底部及頭燈周圍的保護性能評為「差」或「不良」。

另外，車道輔助系統當汽車偏離行駛車道時，雖能警示及自動介入修正行駛方向至原有的行駛路徑，但人機介面部分功能未符合規定，故該項目予以扣分。

交通部表示，HONDA FIT於四大安全領域得分率中分別為成人保護81%、兒童保護72%、行人保護81%、安全輔助67%，依據星級評等平衡標準規定，HONDA FIT車型整體星級評等為4顆星。

交通部指出，HONDA FIT在前方全寬撞擊試驗時，駕駛因碰撞過程中未能有效束縛，以致骨盆滑到安全帶下方，故該身體部位予以扣分，且保護性能評為「不良」。另後座乘客碰撞過程中頭部向前偏移較大，故該身體部位予以扣分。

另外，HONDA FIT在6歲與10歲兒童的碰撞性能表現，10歲兒童人偶向前移動時，因安全帶從肩上滑落影響束縛效果，且該人偶向後移動時，無法正確束縛人偶骨盆而向上彈出，故予以扣分。在行人保護試驗頭部衝擊試驗項目中，當頭部撞擊至車輛A柱及其周圍擋風玻璃底部的保護性能評為「差」或「不良」。