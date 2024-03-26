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上午北東變天 吳德榮：明好轉氣溫漸升周五鋒面再來

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
上午微弱鋒面抵達，新竹以北、東半部轉有局部短暫雨，天氣轉涼。本報資料照片
上午微弱鋒面抵達，新竹以北、東半部轉有局部短暫雨，天氣轉涼。本報資料照片

春天天氣變化快，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天上午微弱鋒面抵達，新竹以北、東半部轉有局部短暫雨，天氣轉涼；中南部白天仍偏熱。

吳德榮說，今各地區平地氣溫：北部16至25度，中部18至34度，南部19至35度，東部17至28度。明日天氣好轉，各地多雲時晴、白天氣溫漸升。

吳德榮指出，周四各地多雲時晴，水氣漸增，局部地區偶有短暫雨機率。周五另一微弱鋒面抵達，新竹以北、東半部轉有局部短暫雨，天氣略轉涼；其他地區影響小。周六大氣漸趨不穩定，各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨，以午後機率較高。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，下周日、一(31、1日)另一鋒面接近，伴隨對流降雨，但為末期模擬模式調整中，對台灣影響程度應持續觀察。

吳德榮 新竹

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