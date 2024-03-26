日本爆「食人菌」疫情 醫示警：6族群小心

近期日本流行「暴發性A型溶血性鏈球菌」，讓日本男足至北韓出戰2026年男子世足資格賽第2輪，遭到平壤當局終止比賽。台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，該細菌主要是透過飛沫感染，但皮膚有傷口也可能遭到感染，感染後會破壞肌肉等結締組織，看起來會像是被吃掉一塊，因此又稱「嗜肉菌」、「食人菌」。

衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，A型鏈球細菌稱為化膿性鏈球菌，是種beta溶血性革蘭氏陽性細菌。除感染喉嚨外，A型鏈球菌還會感染皮膚造成膿疱瘡，引發蜂窩性組織炎，若是更深入到筋膜，還會造成壞死性筋膜炎，又稱食肉菌感染或噬肉菌感染。

A型鏈球菌感染雖然不屬於法定傳染病，但曾淑慧說，疾管署實驗室傳染病自動通報系統（LARS）監測資料顯示，去年第1周起，每周檢出件數已呈上升趨勢，於去年第46周達到高點的52件後，開始下降，今年第1周至第11周，每周件數介於22至36件。

黃立民說，一般人感染「暴發性A型溶血性鏈球菌」多可以康復，但若是幼兒、老人、糖尿病患者、洗腎患者、癌症患者與身上有傷口等身體較虛弱的人，一旦感染還是存在致死風險。

黃立民表示，小朋友抵抗力較低，A型鏈球菌容易在幼兒園互相感染，常見感染部位是頸部軟組織，而發生深層頸部感染，這種狀況須盡速用抗生素治療，否則動脈有可能被細菌吃穿，有致命大出血的危險；小朋友出現深層頸部感染，其實並不罕見，每個月醫院都會有幾例個案，但若能提早發現，使用抗生素1至2周就能控制症狀。

黃立民呼籲，幼童或身體免疫有問題的成年人，應戴好口罩，手不要亂抓傷口，即可有效預防感染，但若皮膚已遭該菌感染，清創手術需交由有經驗的外科醫師處理，在台灣感染A型鏈球菌不太會死亡，透過抗生素治療都能有效控制。

曾淑慧表示，A型鏈球菌感染更可能會導致猩紅熱，或引發自體免疫反應造成的風濕熱、風濕性心臟病，或是急性感染後出現腎小球性腎炎、反應性關節炎等繼發性病症，對健康造成嚴重威脅，A型鏈球菌感染可以用抗生素治療。民眾需注意手部衛生和呼吸道禮節，以避免感染。