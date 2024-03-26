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健康主題館／膽固醇分好壞 超標易傷心傷腎

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
長期壞膽固醇的濃度過高，容易引發心血管疾病。圖／123RF
長期壞膽固醇的濃度過高，容易引發心血管疾病。圖／123RF

●壞膽固醇過高，易導致心血管疾病發生

●國人10個人中1人有高膽固醇血症

●膽固醇控制好，可降低4至6成心血管事件發生

看到健檢報告「膽固醇過高」紅字，很多人會擔心未來發生心肌梗塞風險增加。醫師表示，並非所有膽固醇都有害身體，「高密度脂蛋白膽固醇」又稱為「好的膽固醇」，能保護心血管；「低密度脂蛋白膽固醇」則稱為「壞的膽固醇」，若長期壞膽固醇的濃度過高時，就容易導致心血管疾病的發生。

膽固醇聽起來似乎十惡不赦，但其實膽固醇是人體一種必需的物質，能夠製造膽汁、荷爾蒙與維持細胞的機能。國泰醫院心血管中心主治醫師李浩維表示，膽固醇是必要的營養素之一，對於人體神經傳導細胞、細胞膜形成，以及荷爾蒙激素的生產都扮演了重要角色。

飲食太豐富 膽固醇恐偏高

必知膽固醇數值 製表／鄒尚謙
必知膽固醇數值 製表／鄒尚謙
膽固醇過多易引發心血管疾病。李浩維指出，經常飲食「過於豐富」，就容易導致膽固醇過高，超出身體需要的膽固醇會被免疫細胞吞噬，並堆積在血管內皮細胞中而產生「斑塊」，漸漸導致血管慢性發炎、硬化、纖維化，嚴重會造成腦血管堵塞，就會中風；若是心血管堵塞，則是心肌梗塞、心臟衰竭；若在腎血管堵塞，會導致腎臟受損，影響層面遍及全身。

健檢報告上的總膽固醇數值，是由「高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）」、「低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）」、「三酸甘油脂」所計算而成，正常總膽固醇數值應在200mg/dl以下，若超過240mg/dl即為高膽固醇血症。國健署指出，根據調查，高膽固醇血症在成年男性與女性的盛行率約為10%，代表國人10個人中就有1個人有高膽固醇血症。高膽固醇血症會導致許多疾病，包含心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病。

美兆健康管理中心營養師王筱婷說，好的膽固醇可以幫助人體「把脂肪送到肝臟代謝」，壞的膽固醇負責把脂肪送到皮膚、血管，容易引起心血管疾病。膽固醇的形成，3成為飲食因素，7成為人體自然形成，因此即使沒有吃高膽固醇食物也可能超標，基因異常所致的「高膽固醇血症」便是，得透過藥物妥善控制。

運動+少油 控制壞膽固醇

李浩維指出，好的膽固醇有機會透過運動、健康油脂的飲食增加，但更多的影響是來自體質；而壞的膽固醇在影響健康前，則可以透過生活調控不讓其快速增加，包括高強度運動、高纖、少油、多蔬菜的飲食等方式，但若是高風險族群，如有家族史、三高、心臟病等就得積極用藥介入，除了口服藥外，目前也有針劑的投藥方式。

「一般人低密度脂蛋白膽固醇超過130mg/dl，即屬過高。」李浩維表示，年紀、生活習慣都會讓數字往下修正，若有心臟疾病、糖尿病、家族史、抽菸史的人，只要超過100mg/dl就應該要注意，對於心血管造成的影響可能更快、更危險。

李浩維提醒，膽固醇控制好，可降低4至6成的心血管事件發生，但許多人醫囑遵從度不高、藥物服用不定時，讓疾病控制的難度增加。許多個案的健檢數據預估在幾年後會有心肌梗塞發生，但在醫病共同努力控制下，數據可以降到本來的一半甚至更低。

降膽固醇的治療相當多元，李浩維說，複方藥物、針劑都能配合病患的需求及習慣，關鍵在於病患有無意願與耐心，同時配合自己的生活、飲食、運動調控，才能達到真正良好的治療效果。

心血管疾病 膽固醇

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