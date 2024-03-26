首屆人文企業獎 17單位獲獎

聯經出版創立五十周年，與社團法人台灣社會企業永續發展協會（ASSET）共同主辦的第一屆「人文企業獎」，共頒發十七座獎項給首屆獲獎企業和機關。「人文企業獎」共分成五類別，包含社會關懷、藝文推手、教育提升、地方發展及動物保育，從多種面向彰顯人文精神、提振人文風氣。

「社會關懷」組包含長年推動情緒障礙弱勢學童補救教學的普萊德科技、長期支持弱勢和藝術公益的磊山保經獲典範獎。成真咖啡、太平洋崇光百貨與榮成紙業皆獲卓越獎。

「藝文推手」組由長年推動台灣當代藝術創作的台新金控獲典範獎。「教育提升」組中，長年推動飲食文化教育與學術工作的三商控股、培育工業設計人才的技嘉教育基金會獲典範獎。精誠資訊與研揚科技獲卓越獎；長期深耕青少年影像教育的富邦文教基金會獲創新獎。

「地方發展」組中，助力地方創生的信義房屋及致力保存西大墩窯的友達光電獲典範獎，創新獎為成功大學人文社會科學中心相伴二○二六計畫團隊與崑山科技大學；成大海洋生物及鯨豚研究中心則獲「動物保育」組的典範獎，家樂福則獲創新獎。