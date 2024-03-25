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多用輔具減輕照服員搬運負擔 田恒玉落實「零抬舉」獲啟智協會肯定

中央社／ 台中25日電
弘光科技大學健康事業管理系碩士班校友田恒玉（圖）推動零抬舉政策，使照服員不用徒手搬運減少工作負荷，日前獲中華民國啟智協會頒發第28屆身心障礙福利機構績優人員育智獎肯定。圖／田恒玉提供（中央社）
弘光科技大學健康事業管理系碩士班校友田恒玉（圖）推動零抬舉政策，使照服員不用徒手搬運減少工作負荷，日前獲中華民國啟智協會頒發第28屆身心障礙福利機構績優人員育智獎肯定。圖／田恒玉提供（中央社）

弘光科大健康事業管理系校友田恒玉目前在保育院任職，感受身心障礙機構員工工作壓力、職業倦怠等問題，她推動零抬舉政策，減輕照服員工作體力負荷，在論文探討也落實職場，獲獎肯定。

弘光科技大學今天發布新聞稿指出，健康事業管理系碩士班校友田恒玉目前任職彰化縣私立基督教喜樂保育院照護組組長，甫榮獲中華民國啟智協會頒發第28屆身心障礙福利機構績優人員育智獎肯定。

健管系主任陳亮汝表示，田恒玉得獎其中一項優良事蹟為推動零抬舉政策，使照服員不用徒手搬運減少工作負荷，緣起於論文研究結果獲得機構支持。

田恒玉回憶說，弘光科大護理系二技畢業後，考取護理師證照，在醫院擔任護理師3年多，11年前轉職到保育院擔任護理師，再進修念健管系碩士班，論文便以探究「身心障礙機構員工工作壓力、職業倦怠與健康狀況之相關性研究」為主題。

田恒玉論文研究結果認為，身心障礙機構員工工作壓力及職業倦怠與憂鬱及自覺健康有關，應適切安排工作量，賦予工作控制的能力，使員工有發揮自我長處的機會並加強社會支持，避免員工因健康問題影響人力穩定性及服務品質。

田恒玉指出，喜樂保育院為智障、肢障、多重障礙等身心障礙者全日照顧型機構，為避免久臥久坐，第一線照服員每天轉移位抬舉次數相當多，體力負荷大也容易影響健康，團隊討論利用移位機等輔具推動零抬舉的建議，獲得保育院管理階層支持及落實推動。

田恒玉日前獲中華民國啟智協會頒發第28屆身心障礙福利機構績優人員育智獎肯定。她說，回首11年前進入保育院服務，曾懵懂與不知所措，到現在愈挫愈勇、愛上這個工作，一路走來讓她堅持不放棄，是這群單純、善良又可愛的折翼天使，他們值得更多更好的照顧。

照服員 護理師

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