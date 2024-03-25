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越南女腹痛語言不通怕就醫 急診才知子宮外孕

中央社／ 台北25日電
越南籍胡姓女子懷孕初期腹痛，因語言不通不願就醫，但症狀加劇送急診才在翻譯協助下得知是子宮外孕。 聯合報系資料照
越南籍胡姓女子懷孕初期腹痛，因語言不通不願就醫，但症狀加劇送急診才在翻譯協助下得知是子宮外孕。 聯合報系資料照

越南籍胡姓女子懷孕初期腹痛，因語言不通不願就醫，但症狀加劇送急診才在翻譯協助下得知是子宮外孕。醫師指出，初期懷孕確定懷孕位置最重要，否則子宮外孕恐危及孕婦性命。

胡姓女子在今年2月透過驗孕棒知道懷孕，初期時有腹痛狀況，但因語言隔閡不願就醫，後來因頭暈、腹部劇烈疼痛至急診。在醫院越南語通譯人員協助下，醫師才了解她過去在越南曾懷孕過，但因胚胎著床在右輸卵管，形成子宮外孕，因此切除右側輸卵管，保有可自然懷孕的功能。

醫師為她進行超音波檢查時，一直找不到胚胎，研判為子宮外孕，且位置在非常深處，無法輕易發現；經腹腔鏡手術在右子宮角前次手術切口處找到胚胎，並完成子宮外孕切除手術，讓她保留左側完好輸卵管，未喪失自然受孕能力。

「幸好及早發現子宮外孕，若太晚發現、胎兒逐漸長大，可能會導致孕婦命危。」衛生福利部台北醫院婦產科主任林峻宏透過新聞稿說明，初期懷孕最重要的，就是要儘早由醫師安排超音波檢查，確認懷孕位置。

林峻宏指出，部分子宮外孕可能在超音波檢查中發現，需要藥物或手術治療，且發生過子宮外孕孕婦有較高復發風險。若初期懷孕出現腹痛、出血、頭暈等症狀，都應儘速就醫。

林峻宏表示，許多外籍病人在與醫護溝通時容易沒有安全感，會非常需要有能聽懂自己語言的翻譯在場，但病人常常不知道有些醫院能提供翻譯資源，導致與胡女夫婦一樣，因為中英文都不通，導致對看醫生感到害怕，遲遲不敢就醫，拖到身體非常不舒服才進醫院。

台北醫院越南語通譯人員芳樂分享，北越、南越、中越口音各有不同，翻譯時會將不同區域文化的語言互通融合、充分運用同理心，在國語、越語之間切換，避免翻譯結果有差異。擔任醫病溝通橋梁並不容易，但是能用專業幫助同鄉患者，非常有感就感。

台北醫院表示，院內提供多國語言翻譯服務，民眾可多加使用；衛福部為增進母嬰健康，國健署提供的補助產檢有14次，未納健保的新住民懷孕婦女也享有這項產檢補助，歡迎孕婦妥善使用，才能更安心孕育寶寶。

台北醫院 子宮 懷孕

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