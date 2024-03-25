快訊

曾遇車禍、摔倒傷頸椎...66歲女醫茹素修行練跑 創超跑全國紀錄

陳明通首露面談新書 重申林智堅論文抄襲是「世紀大冤案」

賓士自撞忠孝橋分隔島！「90度翻覆」橫躺路中央 往三重方向大塞車

日本爆食人菌疫情...台大醫：像肌肉被吃了 籲6大族群注意

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，在台灣感染A型鏈球菌不太會死亡，透過抗生素能有效控制。本報資料照片
台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，在台灣感染A型鏈球菌不太會死亡，透過抗生素能有效控制。本報資料照片

日本男足原訂於明（26日）日至北韓出戰2026年男子世足資格賽第2輪，但卻遭平讓當局以日本正在流行「暴發性A型溶血性鏈球菌」為由終止比賽。對此，台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，此細菌主要是透過飛沫感染，但皮膚有傷口也可能遭感染，感染後會破壞肌肉等結締組織，看起來就像是被吃掉一塊，因此又稱「嗜肉菌」、「食人菌」。

衛福部疾管署副署長曾淑慧說，A型鏈球細菌又稱化膿性鏈球菌，是種beta溶血性革蘭氏陽性細菌。除感染喉嚨之外，A型鏈球菌還會感染皮膚、造成膿皰瘡，造成蜂窩性組織炎，若是更深入到筋膜，就會造成壞死性筋膜炎，又稱食肉菌感染或噬肉菌感染。

A型鏈球菌感染非屬法定傳染病，但曾淑慧說，根據疾管署實驗室傳染病自動通報系統(LARS)監測資料顯示，自去年第1周起，每周檢出件數呈上升趨勢，並於去年第46周達到高點52件後開始下降，今年第1周至第11周，每周件數介於22至36件。

黃立民表示，一般人感染「暴發性A族溶血性鏈球菌」，多可以康復，但若是幼兒、老人、糖尿病患者、洗腎患者、癌症患者與身上有傷口等身體較虛弱的人，一旦感染還是存在致死風險。

黃立民表示，小朋友抵抗力較低，容易在幼兒園互相感染，感染後最常發生頸部軟組織遭到感染，發生深層頸部感染。這種狀況得趕快用抗生素，否則動脈有可能被吃穿，有致命大出血的危險。由於小朋友出現深層頸部感染，其實並不罕見，每個月醫院都會有幾例這樣的小朋友，但若能提早發現，使用抗生素1~2周就能控制症狀。

黃立民呼籲，幼童或是身體免疫有問題的成年人，戴好口罩，手不要亂抓傷口，都能有效預防。若肌膚已遭該菌感染，清創需要交由有經驗的外科醫師來處理，也特別提醒有糖尿病、神經系統問題的患者，得特別注意。在台灣感染A型鏈球菌不太會死亡，透過抗生素能有效控制。

曾淑慧表示，A型鏈球菌感染更可能會導致猩紅熱，以及感染後引發自體免疫反應造成的風濕熱、風濕性心臟病、後鏈球菌性腎小球性腎炎、反應性關節炎等繼發性病症，對健康造成嚴重的威脅，A型鏈球菌感染可以用抗生素治療。民眾需注意手部衛生和呼吸道禮節，以避免感染。

患者 抗生素 黃立民

延伸閱讀

美日安保傳升級 駐日美軍司令部可望擴權

不良姿勢易造成顯老體態 中醫教按摩6穴位告別圓肩、烏龜頸

增肌不成反而吃進更多熱量 想增加肌肉量應該避免的4種食物

別誤會大魚大肉了...小心越養生「肌少症」風險越大！陳亮恭教你：怎麼吃、怎麼動才能留住肌肉

相關新聞

千萬特別獎落誰家？1-2月統一發票開獎 千萬特別獎號「16620962」

今（113）年1-2月期統一發票獎今天電視直播開獎。本期千萬特別獎獎號為...

買45元咖啡中千萬！7-ELEVEN統一發票特別獎獎落「這縣市」

財政部今公布最新一期2024年1～2月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共開出14名百萬富翁得主，包含1張千萬特別獎、3...

大獎中獎清單一次看！全家統一發票千萬特別獎落南台灣這縣市

統一發票113年1～2月開獎囉！全家便利商店本期中獎發票共有10位幸運兒中大獎，其中有4位消費者花費百元內就幸運中獎。本...

消費55元就中千萬！萊爾富統一發票特別獎幸運兒在北市這一區

113年1～2月期統一發票今開獎，獎金1,000萬元特別獎中獎號碼為「16620962」、獎金200萬元的特獎中獎號碼為...

日本爆食人菌疫情...台大醫：像肌肉被吃了 籲6大族群注意

日本男足原訂於明（26日）日至北韓出戰2026年男子世足資格賽第2輪，但卻遭平讓當局以日本正在流行「暴發性A型溶血性鏈球...

統一發票開獎！幸運兒僅在萊爾富僅花55元就中千萬

統一發票開獎，萊爾富本期開出一組千萬大獎，幸運兒僅消費55元就中了1000萬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。