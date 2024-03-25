日本爆食人菌疫情...台大醫：像肌肉被吃了 籲6大族群注意

日本男足原訂於明（26日）日至北韓出戰2026年男子世足資格賽第2輪，但卻遭平讓當局以日本正在流行「暴發性A型溶血性鏈球菌」為由終止比賽。對此，台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，此細菌主要是透過飛沫感染，但皮膚有傷口也可能遭感染，感染後會破壞肌肉等結締組織，看起來就像是被吃掉一塊，因此又稱「嗜肉菌」、「食人菌」。

衛福部疾管署副署長曾淑慧說，A型鏈球細菌又稱化膿性鏈球菌，是種beta溶血性革蘭氏陽性細菌。除感染喉嚨之外，A型鏈球菌還會感染皮膚、造成膿皰瘡，造成蜂窩性組織炎，若是更深入到筋膜，就會造成壞死性筋膜炎，又稱食肉菌感染或噬肉菌感染。

A型鏈球菌感染非屬法定傳染病，但曾淑慧說，根據疾管署實驗室傳染病自動通報系統(LARS)監測資料顯示，自去年第1周起，每周檢出件數呈上升趨勢，並於去年第46周達到高點52件後開始下降，今年第1周至第11周，每周件數介於22至36件。

黃立民表示，一般人感染「暴發性A族溶血性鏈球菌」，多可以康復，但若是幼兒、老人、糖尿病患者、洗腎患者、癌症患者與身上有傷口等身體較虛弱的人，一旦感染還是存在致死風險。

黃立民表示，小朋友抵抗力較低，容易在幼兒園互相感染，感染後最常發生頸部軟組織遭到感染，發生深層頸部感染。這種狀況得趕快用抗生素，否則動脈有可能被吃穿，有致命大出血的危險。由於小朋友出現深層頸部感染，其實並不罕見，每個月醫院都會有幾例這樣的小朋友，但若能提早發現，使用抗生素1~2周就能控制症狀。

黃立民呼籲，幼童或是身體免疫有問題的成年人，戴好口罩，手不要亂抓傷口，都能有效預防。若肌膚已遭該菌感染，清創需要交由有經驗的外科醫師來處理，也特別提醒有糖尿病、神經系統問題的患者，得特別注意。在台灣感染A型鏈球菌不太會死亡，透過抗生素能有效控制。

曾淑慧表示，A型鏈球菌感染更可能會導致猩紅熱，以及感染後引發自體免疫反應造成的風濕熱、風濕性心臟病、後鏈球菌性腎小球性腎炎、反應性關節炎等繼發性病症，對健康造成嚴重的威脅，A型鏈球菌感染可以用抗生素治療。民眾需注意手部衛生和呼吸道禮節，以避免感染。