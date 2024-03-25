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高鐵台鐵客運漲不漲 王國材：客運該漲 雙鐵下半年討論

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部長王國材。記者周彥妤／攝影
交通部長王國材。記者周彥妤／攝影

電價平均漲幅11%，用電大戶交通運輸事業票價也「凍不住」。交通部長王國材今天允諾，高鐵、台鐵上半年不會漲價，下半年才會通盤檢視討論漲價議題；至於公路客運，他說因其逢生存寒冬，他認為該漲，不過短途用TPASS支應，交通部也會部分補貼中長途，壓制漲幅，不會漲到業者所提的最高23%。

交通部今天列席立法院交通委員會備詢。國民黨立委王鴻薇質詢指出，電價一漲，用電大戶交通運輸業營運成本大幅提高，票價也會漲價，是否可能採取凍漲或補貼？

王國材表示，假使北捷調漲票價，但是TPASS完全採取差價補貼，亦即補貼款給北捷公司更多。

王鴻薇說，那未使用TPASS的民眾？王國材則說，現在北市有80多萬使用TPASS，用TPASS的人不會受影響。

至於高鐵票價基本費率傳擬漲230元，王國材說，還在討論，「票價不一定會漲」，就看高鐵最後分析結果，票價不會核定漲那麼高，等高鐵先提出。

對於國道客運業者向交通部公路局提出調漲案，傾向漲幅為7%至23%，王國材回應，公路客運面臨經營困境，「個人覺得可以漲」，短途以TPASS緩解，中長途部分交通部會補貼，若漲價的話就可漲少一點。

民眾黨立委張啓楷質詢也關切運輸業票價議題，漲價幅度超出電價漲幅，他說交通部難道要成為漲價火車頭？

王國材回復指出，唯一趕快處理是國道客運，因面臨生存問題，但短期以TPSSS支應，差額由交通部補貼，中長途則用部分補貼方案，讓漲價幅度不要這麼高，也不會漲到23%。

張啓楷說，不是反對漲價，尤其台鐵虧損這麼久，但不應該在現在，時間應該往後壓。王國材允諾，針對票價漲價議題，台鐵、高鐵討論都會在下半年後的事，雙鐵上半年不會漲價。

漲價 票價

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