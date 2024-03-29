汰舊節能補助重點，不是冰箱、冷氣，而是家中不可少的「1家電」！

提到家電，很多人會想到冰箱、冷氣，或是時下最夯的洗碗機、掃地機器人，但有入住新居經驗的人都知道，家中最「不可缺少」的家電，其實是讓全家人都能舒適沐浴的「熱水器」！每天回家洗個熱水澡，釋放一整天的疲勞，才是每天最重要卻常忽略的「小事」！目前政府的節能補助回饋正進入倒數階段，台灣櫻花提醒若有購買熱水器需求不妨盡早替換，以免錯失補助資格。

台灣櫻花王敏書經理建議民眾選擇合乎法規、內建安全保護機制的熱水器。 圖／張皓婷 攝影

熱水器種類眾多，到底該如何為家人和自己挑選一台稱職的熱水器？國內熱水器龍頭品牌台灣櫻花王敏書經理分享，其實市面上常見的熱水器大多為「瓦斯熱水器」和「儲熱式電熱水器」，其中瓦斯熱水器最為常見。若居家通風條件許可、水電瓦斯管線到位，可安裝經濟實惠的「屋外型瓦斯熱水器」，但若家中通風不良、陽台有安裝鐵窗等遮蔽，依據法令，那就必須安裝「強制排氣型熱水器」。

和瓦斯熱水器不同，「儲熱型電熱水器」單純使用電力沒有排氣問題，但家中需有220V電源才能配合安裝。「政府對熱水器有詳盡的法規，建議民眾在挑選時務必選擇通過政府認證的熱水器，確保使用安全。」

熱水器挑選眉角多，專業技師協助沒煩惱除了種類以外，熱水器也有容量大小之分，消費者該如何選擇？王經理說明：選購熱水器除了評估安裝環境，還需要考量家中有幾套衛浴、是否會同時使用、各人洗澡習慣、樓層水壓大小……等，單身人士可能只要13公升就夠用，家有兩套衛浴、人口稍多的家庭，就會建議選用16公升的熱水器，透天厝空間大、水路管線長，建議在不同樓層配置2台熱水器，而高樓層水壓小，建議選購增壓熱水器增加熱水的穩定度。

「選購熱水器其實是一門專業，除了熱水器種類、公升數，還要評估安裝環境的電壓、插座位置等。」王敏書建議有需求的消費者，可直接洽詢櫻花全台服務門市，由專業的服務人員協助推薦適合的熱水器，並由擁有政府合格執照的櫻花服務人員進行安裝，才能確保安全。

選購熱水器須注意許多細節，建議由專業技師協助評估。 圖／櫻花 提供

渦輪增壓、美膚沐浴，讓洗澡成為每天最期待的享受很多人都希望回家洗澡，能夠像住飯店一樣舒服，身為國內廚衛龍頭品牌，台灣櫻花推出多元特色機款，「四季溫智能恆溫熱水器」能依照天氣溫度自動調節水溫，無論炎夏或霸王寒流來襲，都有剛剛好的水溫可以洗澡。針對老公寓和高樓層常有的水壓不足、熱水過小困擾，「四季溫渦輪增壓熱水器」使用獨家專利渦輪增壓技術，創造更大的水量，讓全家盡情暢SPA級的沐浴享受。

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櫻花美膚沐浴熱水器可淨化餘氯、抑制水垢，呵護敏感性肌膚，讓洗澡就是保養。 圖／櫻花 提供

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