別讓洗澡變「隱形殺手」！4重點選對熱水器，慎防一氧化碳中毒

現代人的居住空間越來越小，浴廁沒有對外窗戶更是常態，天冷或陰雨時，許多人的家中門窗都會保持緊閉，造成空氣不流通，以致洗熱水澡一氧化碳中毒的意外頻傳。據消防署統計資料顯示，在107年至111年共發生149件一氧化碳中毒案件，導致24人死亡、436人送醫，當中約8成(119件)是因為熱水器安裝不良所造成。

為守護消費者的安全，台灣廚衛龍頭品牌台灣櫻花提醒民眾在挑選熱水器時，可依照「種類」、「安裝」、「產品」、「售後服務」4大要點來挑選，而近期政府推出的節能補助優惠，台灣櫻花也建議可以把握機會汰舊換新，確保全家沐浴舒適安全。

消防局和各地政府機關不斷呼籲民眾留意熱水器使用安全。 圖／櫻花 提供

【安全關鍵1】熱水器種類台灣民眾使用的熱水器大多分為瓦斯型和電能，其中以瓦斯型較經濟實惠，是消費者最普遍的選擇。若屋型沒有陽台需安裝在室內，就會建議選擇「儲熱式電熱水器」或「密閉式瓦斯熱水器」。

許多民眾以為把瓦斯型熱水器安裝在戶外，就萬無一失，事實上，若陽台有加裝窗戶或鐵欄杆，就必須安裝「強制排氣型熱水器」，讓廢氣能夠完整的排到室外，傳統的屋外型熱水器只能安裝在完全開放的戶外空間。另外，有些集合住宅中間有天井，就會建議安裝電熱水器，以免通風不良造成一氧化碳中毒。

熱水器種類眾多，需依據居家環境條件選擇適合的熱水器。 圖／張皓婷 攝影

【安全關鍵2】熱水器安裝政府對於熱水器安裝有相關規範，安裝人員需有合格執照，台灣櫻花全台擁有超過2000位專業服務人員，在安裝熱水器時，除了協助安裝外，更會全面性地針對居家環境的排氣條件、供電是否充足、水電管線等進行專業評估，確保用戶使用上的安全。

熱水器安裝需擁有專業證照，才能確保熱水器使用安全。 圖／櫻花 提供

【安全關鍵3】熱水器設計熱水器的產品本身，也是安全把關重要的一環。以台灣櫻花為例，為確保消費者使用熱水器的安全性，台灣櫻花設計多重防護、密閉式燃燒系統、DC變頻馬達強制排風扇、空燒防止等8項安全裝置，讓消費者使用更安心。

除了各種產品安全設計，台灣櫻花也研發多款特色熱水器，像是獨家專利「四季溫渦輪增壓熱水器」，配合戶外天氣自動調配最適合的水溫、並克服高樓層水壓問題，讓冬天盡情地享受舒適熱水；還有淨化水中餘氯、消除異味的「美膚機」，守護全家人的皮膚健康。

【安全關鍵4】售後服務除了選購適合的家中的熱水器，使用後的保養維護也是讓熱水器維持高效的關鍵，台灣櫻花首創的業界一站式智能整合服務平台SAKURA iCare，讓消費者可以輕鬆取得想要的服務內容。只要在購入櫻花熱水器後掃描產品QR Code，就可以上網一件登錄保固，除了各項產品資訊外，也能直接線上報名櫻花的永久免費送安檢等各項服務，確保熱水器的運作效能

現在購買能效1級或2級的熱水器，經濟部提供節能補助最高3千元，限時優惠只到4月30日。消費者至櫻花經銷通路、量販通路購買指定機型，再加碼補助最高3千元，總共最高6千元等你拿！汰舊換新、保障安全、響應節能，現在買最划算！