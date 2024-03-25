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坐骨神經痛影響日常生活 醫師建議把握治療黃金期

中央社／ 台中25日電

坐骨神經痛是相當常見症狀，澄清醫院中港院區脊椎外科醫師鍾玉軒今天表示，如果疼痛已影響日常生活，甚至出現解尿困難、下腹痛，最好就醫尋求協助，及時把握治療黃金期。

台中市澄清醫院中港院區發布新聞稿指出，1名59歲女性小兒麻痺患者，多年來靠著單腳施力使腰椎嚴重側彎，最近3年疼痛加劇，痛到無法行走、生活無法自理，四處求醫卻無法改善，甚至結束經營多年彩券行工作。

患者最後找到鍾玉軒求診，鍾玉軒表示，經X光檢查發現，患者髖關節呈現變形，第4、5腰椎嚴重側彎，因而壓迫神經產生坐骨神經痛，並以核磁共振確認病灶後，考量患者情況需要快速恢復正常生活，建議可以採取微創手術治療，以達到傷口小、風險低、復原快，幫助擺脫疼痛不適，恢復行動能力。

鍾玉軒指出，決定採取「前斜外側腰椎融合手術」，從左腹開4公分微創傷口，經由腹膜後方天然間隙進入腰椎椎間盤，植入螺釘及椎籠來達到腰椎矯正復位效果，相較傳統手術更穩定、疼痛感低、恢復期快；患者術後至今回診5次狀況穩定，左側臀部與腰部的疼痛都已消失。

鍾玉軒強調，坐骨神經痛是相當常見症狀，嚴重恐會影響生活工作，但痠痛不適隨著時間有所緩解可以不必太擔心，但如果疼痛已經影響睡眠、大小便、日常行為，休息也無法獲得緩解，甚至伴隨解尿困難、血尿、結石、下腹痛或鼠蹊部疼痛，建議盡速就醫尋求協助，及時把握治療黃金期。

微創手術 患者 經痛

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