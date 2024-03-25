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「球不是這樣踢」李昆澤拋周星馳電影台詞妙回 花蓮王為交通部緩頰

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
民進黨立委李昆澤質詢時為交通部緩頰，他說電影《少林足球》中，演員周星馳說過一句台詞「球不是這樣踢的」，這句話所有委員應共同思考。記者周彥妤／攝影
民進黨立委李昆澤質詢時為交通部緩頰，他說電影《少林足球》中，演員周星馳說過一句台詞「球不是這樣踢的」，這句話所有委員應共同思考。記者周彥妤／攝影

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出「花東快速公路建設特別條例」草案，審查前夕朝野攻防，引發關注。民進黨立委李昆澤質詢時為交通部緩頰，他說電影《少林足球》中，演員周星馳說過一句台詞「球不是這樣踢的」，這句話所有委員應共同思考；交通部長王國材備詢時聽聞後燦笑回應。

傅崐萁提出「花東快速公路建設特別條例」草案，今天立法院交通委員會審查。民進黨立院黨團總召柯建銘昨批評，憲法規定立委的權力就是質詢、修法等，由立委提特別條例、特別預算要限期完成，已侵犯行政權，違反權力分立原則，此舉違憲。交通部也在會議報告書指出，條例窒礙難行，無法推動。

提及花東快速公路建設特別條例草案一事，李昆澤質詢時緩頰，交通部建設須經嚴謹評估程序，包括各式評估等，待評估通過之後，相關程序經逐年編列預算，基於永續經營，才可興建安全、便捷的運輸系統。

話鋒一轉，李昆澤說，他記得電影《少林足球》中，演員周星馳說過一句有名台詞「球不是這樣踢的」，這句話所有委員應共同思考。王國材聽聞後，給予燦笑回應。

交通部長 李昆澤 花東快

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