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今熱如夏南部37度 吳德榮：明上午鋒面到北東變天

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今熱如夏南部37度 吳德榮：明上午鋒面到北東變天

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今全台逾33度熱如夏，南部更上看37度，需注意防曬。聯合報系資料照片
今全台逾33度熱如夏，南部更上看37度，需注意防曬。聯合報系資料照片

熱阿，好像夏天。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今全台逾33度暖熱如夏，南部更上看37度。但明日上午微弱鋒面抵達，大台北、東半部轉有局部短暫雨，天氣轉涼。

吳德榮指出，今日各地持續晴時多雲，白天「暖熱如夏」；東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部及金馬易起霧。今日各地區平地氣溫：北部19至33度，中部20至36度，南部21至37度，東部19至33度。

吳德榮說，明日上午微弱鋒面抵達，大台北、東半部轉有局部短暫雨，天氣轉涼；其他地區影響小。周三至周五鋒面東移消散，天氣好轉，氣溫逐日回升，東半部偶有局部短暫雨機率。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周六丶下周日(30、31日)大氣偏暖、漸趨不穩定，各地多雲時晴，偶有局部短暫陣雨，以午後的機率較高。

吳德榮 氣溫

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