我的防過敏妙招／運動、食補、作息 三管齊下

哈啾、哈啾！台灣天氣潮溼悶熱，幾乎80%的人有過敏體質，每年春季、梅雨季、秋冬季是我最擔心的時刻。曾經一次寒流來襲，為了搶在上班前收拾還在陽台晾曬的棉被，門一開，一股冷風撲面而來，接下來就一連串噴嚏、眼淚流不停，甚至影響整天上班節奏，最後還是得靠藥物才舒緩症狀。

隨年齡增長，過敏發生頻率也更嚴重，為了改善過敏的困擾且不再依靠藥物，最好的方式是養成運動習慣。我每周騎一次自行車、兩天一次慢跑，或在家進行tabata有氧運動，運動不僅可以保持良好的體態，且能改善過敏體質，連頭皮的異位性皮膚炎也不再犯，也變成我下班抒壓的最佳方式，簡直一舉數得。

除了運動之外，食補和作息也非常重要，不熬夜，三餐要正常，少碰生冷飲品、零食及加工食品，口罩、圍巾不離身，保持身體恒溫，增強自身免疫力，過敏不再報到。

現在只要一天不動就混身不對勁，家人朋友們都笑稱我是「過動兒」，但我拒當「過敏兒」，當個「過動兒」何樂不為呢。