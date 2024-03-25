聽新聞
test
0:00 / 0:00
我的防過敏妙招／運動、食補、作息 三管齊下
哈啾、哈啾！台灣天氣潮溼悶熱，幾乎80%的人有過敏體質，每年春季、梅雨季、秋冬季是我最擔心的時刻。曾經一次寒流來襲，為了搶在上班前收拾還在陽台晾曬的棉被，門一開，一股冷風撲面而來，接下來就一連串噴嚏、眼淚流不停，甚至影響整天上班節奏，最後還是得靠藥物才舒緩症狀。
隨年齡增長，過敏發生頻率也更嚴重，為了改善過敏的困擾且不再依靠藥物，最好的方式是養成運動習慣。我每周騎一次自行車、兩天一次慢跑，或在家進行tabata有氧運動，運動不僅可以保持良好的體態，且能改善過敏體質，連頭皮的異位性皮膚炎也不再犯，也變成我下班抒壓的最佳方式，簡直一舉數得。
除了運動之外，食補和作息也非常重要，不熬夜，三餐要正常，少碰生冷飲品、零食及加工食品，口罩、圍巾不離身，保持身體恒溫，增強自身免疫力，過敏不再報到。
現在只要一天不動就混身不對勁，家人朋友們都笑稱我是「過動兒」，但我拒當「過敏兒」，當個「過動兒」何樂不為呢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言