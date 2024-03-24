行醫30年首見！老翁攝護腺肥大就診 泌尿科醫一查驚見內臟「對調」了

高雄1名74歲的老翁因攝護腺肥大，到泌尿科診所就診，醫師張美玉幫他做超音波檢查後，發現老翁竟是「內臟逆位」，包括肝藏等器官位置左右相反，是她從醫30年第一次看到。

張美玉說，初診病人她都會先做超音波，了解身體狀況，她幫老翁看左邊腎臟時，發現一旁的脾臟大到嚇人，她不解自言自語說「脾臟怎麼那麼大，感覺像肝臟一樣。」再看右邊腎臟，卻沒看到肝臟，她念頭一閃，這該不會就是傳說中的「內臟逆位」？