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行醫30年首見！老翁攝護腺肥大就診 泌尿科醫一查驚見內臟「對調」了
高雄1名74歲的老翁因攝護腺肥大，到泌尿科診所就診，醫師張美玉幫他做超音波檢查後，發現老翁竟是「內臟逆位」，包括肝藏等器官位置左右相反，是她從醫30年第一次看到。
張美玉說，初診病人她都會先做超音波，了解身體狀況，她幫老翁看左邊腎臟時，發現一旁的脾臟大到嚇人，她不解自言自語說「脾臟怎麼那麼大，感覺像肝臟一樣。」再看右邊腎臟，卻沒看到肝臟，她念頭一閃，這該不會就是傳說中的「內臟逆位」？
所謂「內臟逆位」是項先天性的結構缺陷，患者內臟各器官的位置與一般人正好左右相反（鏡像顛倒），張美玉說，內臟逆位跟練武奇才一樣都是萬中選一，大概1萬人中只有1人，她從醫30年來不曾看過，第1次遇到，她問老翁是不是內臟對調了，沒想到原本重聽的老翁竟也打起精神說「對啊！我年輕的時候去高醫就診，教授都會叫學生一起來看」。
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