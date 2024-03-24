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基隆燈塔重開放可觀海、看古蹟 參觀富貴角燈塔再等2天

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
位在基隆港西岸港嘴的基隆燈塔已重新開放參觀，今天有不少遊客造訪。記者邱瑞杰／攝影
位在基隆港西岸港嘴的基隆燈塔已重新開放參觀，今天有不少遊客造訪。記者邱瑞杰／攝影

基隆港西岸港嘴的基隆燈塔今年1月10日開放參觀，因拆除園區入口處聯檢站上方建築，3月4日起封閉施工；本月23日重新開放，今天就湧入大批遊客。新北市石門區的富貴角燈塔目前也因修繕封閉，預計26日開放。

交通部航港局表示，日本據台治台時期興建的基隆燈塔，是台灣首座磚造燈塔，1900年完工，矗立在基隆港西岸已124年，基市府2021年指定為市定古蹟。基隆燈塔白色圓錐形塔高11公尺，燈高距海平面40.2公尺，燈塔頂端設八角錐形穹窿銅頂燈籠，指引海面船隻。

航港局去年發包園區修復工程，今年1月10日正式對外開放，成為民眾追憶早年港埠風情，以及眺望海景的據點。

園區入口處左側的聯檢站已廢棄，經審議不具文資價值後，航港局3月4日起封閉園區，雇工拆除聯檢站上層建築。園區昨天重新開放參觀，遊客視野更加開闊，在入口處更能看清楚園區面貌。今天也有不少民眾造訪，取景拍照留念，或是觀看海天景色及市港風情。

航港局表示，基隆燈塔目前開放時段是上午9點至下午5點，4月至10月延長開放到下午6點，11月起至隔年3月回復下午5點關閉。基隆燈塔園區每周一不對外開放，若遇國定假日或連假，調整為收假的次日不對外開放。

富貴角燈塔是台灣本島最北的燈塔，初建的八角形鐵塔毀於二次世界大戰戰火，1962年改建八角形混凝土塔身，外觀漆成黑白平行相間條紋，成為北海岸觀光景點。

航港局說，富貴角燈塔園區內部分建物老化，有安全疑慮，目前正在進行局部修繕工程，因此暫停開放參觀，確保遊客安全，預計3月26日重新開放遊客入園遊憩。

位在基隆港西岸港嘴的基隆燈塔已重新開放參觀，今天有不少遊客造訪。記者邱瑞杰／攝影
位在基隆港西岸港嘴的基隆燈塔已重新開放參觀，今天有不少遊客造訪。記者邱瑞杰／攝影
位在基隆港西岸港嘴的基隆燈塔已重新開放參觀，今天有不少遊客造訪。記者邱瑞杰／攝影
位在基隆港西岸港嘴的基隆燈塔已重新開放參觀，今天有不少遊客造訪。記者邱瑞杰／攝影
位在基隆港西岸港嘴的基隆燈塔已重新開放參觀，今天有不少遊客造訪。記者邱瑞杰／攝影
位在基隆港西岸港嘴的基隆燈塔已重新開放參觀，今天有不少遊客造訪。記者邱瑞杰／攝影
位在基隆港西岸港嘴的基隆燈塔已重新開放參觀，今天有不少遊客造訪。記者邱瑞杰／攝影
位在基隆港西岸港嘴的基隆燈塔已重新開放參觀，今天有不少遊客造訪。記者邱瑞杰／攝影
新北市石門區富貴角燈塔目前閉園進行局部修繕工程，，預計3月26日重新開放遊客入園遊憩。圖／航港局提供
新北市石門區富貴角燈塔目前閉園進行局部修繕工程，，預計3月26日重新開放遊客入園遊憩。圖／航港局提供

基隆港 燈塔 航港局

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