長庚1年完成330例大愛器官移植 受贈者曝生活現況

感謝器官捐贈家屬的大愛奉獻精神，長庚大學與長庚醫院舉辦「2024年器官捐贈與大體老師追思大會」，學生、教師及醫療團隊一同向捐贈者家屬致上最深的敬意。

林口長庚醫院院長陳建宗表示，長庚去年一年幫助149名病人完成器官捐贈，也完成330例大愛移植，對大愛捐贈者以及家屬表達萬分感謝。受贈者饒女士說，接受肺捐贈後，每天已能在住家附近走1個多小時、約3公里的山路，能夠工作跟運動讓她覺得非常幸福。

長庚大學校長湯明哲表示，長庚創校至今已受領超過542位大體老師，醫學院每學年需要17位大體老師，每位都要經過至少1年的浸泡防腐程序才能為醫學生授課，師生除了在課堂上透過啟用儀式、課前默禱、課後行禮及結業儀式表達尊重與感恩，還會參與每年追思大會以及暑假舉行的火化典禮，陪伴家屬追思並送大體老師最後一程。

陳建宗表示，長庚體系全力推展器官捐贈及移植醫學的發展，迄今已協助超過2200名有捐贈意願的病患完成器官捐贈心願。在過去一年內，長庚體系幫助149名病人完成器官捐贈，也完成330例大愛移植，協助等待移植的病人延續生命；其中林口長庚紀念醫院在全體醫療團隊的努力下，去年度不論在捐贈器官總人數，及肺臟、肝臟、腎臟和胰臟移植例數等皆居全國首位。

在肝臟移植部分，長庚迄今案例數已超過1500例。陳建宗說，除完成「單個肝臟移植至兩位成人」、「血型不相容活體肝臟移植」、「孕期中肝臟移植且術後順產」等台灣首例外，2020年亦研發「樹突細胞療法」，臨床治療成效領先國際。

陳建宗指出，林口長庚自2016年起成立了專門的肺臟移植團隊，目前每年成功執行10例以上的肺臟移植手術，且其一年存活率高達93%，除領先全國其他醫學中心亦已達國際水準，在去年舉辦的全國性「永慶路跑」活動中，更廣邀肺臟移植病友共同響應，追求術後更健康的生活。

「萬分感謝捐贈家屬的大愛、以及移植受贈者們對生命的堅持。」陳建宗表示，藉由追思會感謝每一位器官捐贈者與家屬，未來長庚醫療團隊肩負著更大的責任與期許，繼續為器官捐贈與延續生命而努力。

今年由肺臟受贈者饒明沁女士，代表受贈者向器官捐贈者家屬獻花表達感謝，由捐贈者潘育奎先生的女兒，潘同學代表收下。42歲的潘育奎個性善良又有義氣，樂意助人不求回報。生前家人生病需要進行肝臟移植才能活命，他主動表達捐贈意願，卻在檢查後評估當時的身體狀況不適合捐贈而無法幫助家人延續生命，對此難過許久。在生命的最後，潘先生捐贈心、肝、腎、胰臟、血管等器官，幫助6個家庭迎向新生，將對家人的小愛化為無窮盡的大愛，家屬均以他為榮。

饒女士是在定期健檢發現有肺氣腫，醫師研判是幼時重病痊癒後所埋下的病癥，中年後氣喘頻率增加，嚴重時背製氧機也僅能走20步，無法再參與熱愛的戶外活動，只能等待換肺，直到2022年獲得大愛移植後，饒女士才重拾健康。她很感謝長庚肺臟移植團隊當時24小時無微不至的照顧，如今她每天早上已能在住家附近走1個多小時、約3公里的山路，順便清掃路上落葉，能夠工作跟運動讓她覺得非常幸福，更要為感恩捐贈者的大愛，繼續延續生命的精彩而努力。