交通微罪不記點 路權團體促退回

交通微罪不記點爭議愈演愈烈，行人零死亡推動聯盟昨在立法院外聚集上百民眾遊行抗議；「還路於民 VISION ZERO TAIWAN」晚間也在台北、台中、新⽵及⾼雄舉⾏「⽩紙鶴悼念步⾏活動」，要求退回修正草案。

對此，交通部長王國材表示，可在立法院公聽會理性討論。

行人零死亡推動聯盟昨下午於立法院外圍舉辦遊行活動，現場聚集上百人響應，不少人紛紛在看板上寫「保障行人路權」、「生命大於民意」等標語，表達不滿，呼籲交通部退回修法草案、改革交通執法、改善道路工程、規畫配套、建立回訓制度。

還路於民VISION ZERO TAIWAN、⾼雄市⾏⼈路權促進會等路權團體，則晚間於台北等四地舉辦弔念活動，以折紙鶴、⽤蠟燭排出三○二三字樣，悼念去年三○二三名交通罹難者，呼籲退回修法草案外，也盼縣市政府成立⼈本交通專責單位，制定各地降低交通傷亡具體改善時程表。

行人零死亡推動聯盟理事劉成謙表示，這次修法草案沒有凝聚民間共識，希望可以退回，後續會在公聽會提出更清楚資訊向大眾說明，也將持續拜會各黨派委員盼獲得支持。

王國材表示，大家可以在立法院公聽會理性討論，對於捍衛行人的路權，交通部跟大家目標一致。