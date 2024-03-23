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影／屏東萬丹泥火山今年首噴發 村民點火燒、引流泥漿降低農災

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東萬丹泥火山今天下午2時許再度噴發，距上次相隔4個月，位置在皇源聖殿東方和前方。圖／陳玉意提供
屏東萬丹泥火山今天下午2時許再度噴發，距上次相隔4個月，位置在皇源聖殿東方和前方。圖／陳玉意提供

屏東萬丹泥火山今天下午2時許再度噴發，距上次相隔4個月，也是今年首度噴發，萬丹鄉灣內村長陳玉意說，這次有3處噴發點，其中1處噴發點不久就熄滅，剩2處還在噴發，其中1處噴湧的泥漿流到水稻田，村民在噴發點點火燃燒，加快噴發速度同時引流泥漿，初步研判這次噴發對農作物影響不大，但仍要觀察。

陳玉意說，今天下午2時許，萬丹泥火山今年首度噴發，有3個噴發點，位置在皇源聖殿東方和前方，只有1個噴出口的泥漿流向水稻田，與以往狀況相比，初估此次農損狀況較不嚴重，但仍有拍照通報縣府農業處，以利之後受災農民天然災害補助佐證。

他說，萬丹泥火山去年整年噴發3次，分別在2月、7月、11月，上次噴發時，泥漿淹沒逾1分地的紅豆田，造成農損，相隔4個月後再度噴發，村民現場趕緊用火引燃，並挖引流道引流泥漿，減小影響周邊農作的範圍。

萬丹消防分隊說，在萬丹鄉及新園鄉交界處地底的泥火山，平時沉寂的像座死火山，因地底蘊藏豐富天然氣，噴發時有時烈焰沖天、火光閃閃，還會有大量泥漿噴湧，噴發地點都不固定。

屏東萬丹泥火山今天下午2時許再度噴發，距上次相隔4個月，位置在皇源聖殿東方和前方。圖／民眾提供
屏東萬丹泥火山今天下午2時許再度噴發，距上次相隔4個月，位置在皇源聖殿東方和前方。圖／民眾提供

屏東 泥火山 萬丹

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