凱特王妃向孩子說明罹癌 病團：年輕病友需有良好家庭溝通

英國凱特王妃昨在社群媒體上傳影片自述罹癌，表示需要外界給予時間、空間及隱私，前陣子減少公開亮相的原因是正進行化療，且需花時間與三名孩子溝通罹癌過程。台灣年輕病友協會理事長潘怡伶說，罹癌初期的慌張感受是必然，建議民眾在驚慌過後，仍要遵循醫囑接受治療，並與家庭成員進行溝通，適情況揭露罹癌事實。

「良好的家庭溝通，是年輕病友罹癌後的要務之一。」潘怡伶表示，凱特在影片中特別提到與孩子溝通罹癌過程，有心理師建議，若孩子已經懂事，可適時與其溝通、說明治療過程，以化療為例，若事前做好溝通，孩子比較不會因落髮等外觀改面而害怕；若孩子還不懂事，無法理解罹癌是什麼意思，則可以等到孩子年紀較長再進行對話。

凱特說，罹癌後自己感到驚嚇。潘怡伶表示，罹癌初期的驚嚇、慌張是很正常的反應，提醒癌友接受自己的情緒之後，不要因此不敢接受治療，或轉而從事對醫療沒有幫助的事情，應接受醫囑、積極治療，世界各國罹癌的年輕患者人數都很多，「不論何種癌別，年輕癌友並不孤單，有很多人一起面對考驗。」

潘怡伶也說，以凱特的身份背景，應較有資源、餘裕面對罹癌後的治療，但台灣年輕病友的情況可能不盡相同，不少人面臨經濟中斷、暫離職場的情境，經濟狀況受到影響，治療過程可能更加困難。

面對抗癌過程，罹癌初期營養補充是一大重點。潘怡伶表示，醫師建議民眾不必因為罹癌而不敢吃某些食物，反而應在治療前「能吃則吃」，盡量攝取各方面營養，且跟隨醫囑、營養師建議，攝取均衡飲食即可，不需要花費大量金錢購買非必要的營養補充品。