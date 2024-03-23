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高鐵基本費率達調漲門檻 最高可漲230元…王國材說話了

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部每年依最新物價檢討高鐵基本費率，今年累計消費者物價指數已經達5.51%。本報資料照片
交通部每年依最新物價檢討高鐵基本費率，今年累計消費者物價指數已經達5.51%。本報資料照片

經濟部拍板4月電價調漲，外界關注雙鐵票價是否也跟著調漲。交通部每年依最新物價檢討高鐵基本費率，今年累計消費者物價指數可調至每人每公里4.551元，若再加上加成因子，以現行北高票價1490元，最高可漲到1720元。交通部長王國材表示，基本費率調整，票價不一定會調整，要看高鐵公司評估。

高鐵2007年營運至今15年，曾在2013年調漲票價，2015年適逢財改，2015年財改後，交通部每年依「台灣地區消費者物價總指數（GICP）」變動情形，若達3%以上變動，將公告核定高鐵基本費率，再由高鐵公司檢討是否調整。當年12月票價即又降回2013年調漲前水準，至今則仍維持通車時票價。

現行高鐵基本費率為每人每公里4.313元，若以行政院主計總處公告台灣地區消費者物價總指數累計達5.51%，2024年可調漲為每人每公里4.551元。

此外，高鐵公司票價還要納入「法定優待票差額交叉補貼因子」（C1）、「離峰、通勤及特定旅運需求等差別定價調節因子」（C2），其中C2最高可加成11.2%，因此費率最高可漲至每人每公里5.061元。以現行北高票價1490元為例，最高可漲230元，確切費率仍待交通部公告。

對此，王國材表示，基本費率調整，票價不一定會調整，要看高鐵公司評估，目前高鐵公司未提出。

高鐵公司則說， 高鐵費率訂定與調整，依據公司與政府簽定的「台灣南北高速鐵路興建營運合約」，每年由交通部依「台灣地區消費者物價總指數（GICP）」變動情形，定期檢討政府核定基本費率及對外公告後，公司依據合約所規範機制進行特許公司自訂基本費率檢討。

高鐵公司表示，高鐵自訂基本費率與票價是否調整，將依照合約相關規定，綜合考量內部營運成本，外部社會經濟環境情勢、市場競爭及供需情形等，進行整體評估後，報請董事會討論決定。

王國材 票價 調漲 高鐵

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