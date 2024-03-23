健康你我他／外出抗敏三寶 口罩、圍巾、保溫瓶

我家4人中，3人有過敏體質，分別有鼻塞、流鼻水、氣喘、眼睛癢、異位性皮膚炎等症狀，因此，從年頭到年尾都上演著抗敏大作戰。

台灣高溫潮濕的氣候易滋生塵蟎，牠是過敏族群的頭號凶手，喜歡藏匿於衣物、寢具、床墊中。我對付塵蟎採取「洗、烘、清、除」四字訣，勤洗衣物寢具，因住市區沒有適當空間可以曝曬，就到自助洗衣店以高溫殺蟎烘乾；當空品亮起橘燈，就即刻打開清淨機；一旦室內濕度超過50%，除濕機就上場啦。

外出必定隨身攜帶三寶：口罩、圍巾和保溫瓶。為口鼻戴上口罩，不僅保暖，也隔離髒汙空氣；圍巾在冬季防風寒，夏天隔絕冷氣，頸椎暖了，減少鼻塞，呼吸順暢；晨起外出上班時，喝一杯溫熱的水可以緩解過敏的症狀。

不管是抗蟎四字訣，或是隨身三寶，幾乎都是從外在方式著手，若能搭配日常飲食與適度的運動，效果會更加顯著。吃原形食物是首選，減少食用加工食品，穀類、堅果、蔬菜、肉類和水果都是天然的優質食材，只要避開引起過敏的食物，就可以快樂健康的吃。緩和的運動也有助於減敏，勤走路是最方便的。

現今醫藥科技進步，請醫師開立一些常備抗敏的藥物，一旦急性發作可即時舒緩，這是最後的手段，日常生活仍應該避開誘發過敏症狀的過敏原為首要。