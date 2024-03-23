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愛肝達人站／生病了，要找醫師或大法師？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

阿公生病了，醫師來看診，說病情很嚴重，根治的希望渺茫，大概勉強醫治，病人也痛苦。

家屬聽了，哭成一團。

不久，阿公往生了，大法師來了，作法一番，口中念念有詞，安慰家屬，說阿公終於免除肉身的痛苦，到西方極樂世界去了！家屬破涕為笑。

話說回來，生了病，到底要找醫師還是大法師？

雖然古人說死生有命，富貴在天，生老病死是一定的人生必經之路，但如何活得長壽又健康，是每個人的期待。因此，了解養生保健之道，自己方可延年益壽，也不會到老時為難子女，到底是要找醫師還是找大法師。

會突然間影響人體生命的，主推腦部及心臟，突然腦中風，人突然失去意識，倒地不起，突然心律不整或心肌梗塞，就像馬達壞了，血液打不出去，自然人也會倒地不起。

事實上這兩種疾病的病因大概是類似的，就是動脈硬化或高血壓，影響腦血管及心血管堵死了，血流不通，或血壓太高腦血管破裂出血了。

腦部還多一個致死原因，就是會長癌症，但通常是慢慢來的，可能是頭腦或腦神經症狀開始，但若及早發現或可及早治療，及時挽救的。

除了腦袋及心臟外，肝臟或腎臟壞了也會危及生命，例如得了猛爆性肝炎，黃疸厲害，引發肝昏迷或肝硬化厲害，引發吐血或肝昏迷，此時除了換肝，否則很難活命；腎臟壞了，例如糖尿病或高血壓沒控制好，尤其前者是引起腎病最常見的原因，腎壞了，只能靠洗腎或換腎，否則尿毒症厲害，人會昏迷，此時只能找大法師了。

長期抽菸引發肺氣腫或長期氣喘，也會呼吸困難，但通常找醫師都可醫治，不必找大法師。

但有一種病稱為癌症，如果發現得太晚，通常到後來都會藥石罔效，那時就真的要找大法師安撫一番。雖然目前癌症治療進步，醫師與死神拔河的力道愈來愈強，但也要及早發現，根治的機會才會大增。

總而言之，了解人體是個血肉之軀，了解它敗壞與保養之道，平日多找醫師看診事先預防保養，就可以免除臨時病危要求助於大法師引領到極樂世界了。

肝病防治學術基金會定期出版好心肝會刊、並發行B型C型肝炎暨肝癌治療小手冊，最新的好心肝會刊已出版，歡迎來電索閱。若您有肝病醫療問題請洽本會免費肝病諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢肝病相關資訊。

法師 肝病 醫師

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