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緩撞車事故頻傳／駕駛輔助系統事故增 學者：可公布車廠

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
駕駛輔助系統不具有自駕功能，輔助功能有限，偵測上仍有許多盲點。不少駕駛未注意車前狀況，不慎撞上施工緩撞車。 資料照片 圖／警方提供
駕駛輔助系統不具有自駕功能，輔助功能有限，偵測上仍有許多盲點。不少駕駛未注意車前狀況，不慎撞上施工緩撞車。 資料照片 圖／警方提供

過去一年，駕駛輔助系統事故不減反增，陽明交通大學運輸與物流管理學系榮譽退休教授張新立認為，交通部雖然有要求車商向消費者宣導，但未必有落實，應檢視宣導管道、客群是否精準，甚至是訂定ＫＰＩ，否則宣導再多都沒效。

實際上，儘管交通部加強宣導現行車輛不具有自駕功能，駕駛人手不得離開方向盤，仍有不少民眾鑽漏洞，甚至有人販售「自駕神器」，宣稱只要安裝在方向盤，雙手就能直接放開。

張新立表示，駕駛輔助系統主要還是使用者的問題，成功的計畫一定要有執行機制，宣導管道、客群是否精準，甚至訂定ＫＰＩ，否則宣導再多都沒有效果。

他指出，交通部過去很多因應長久性問題的計畫都沒有連續性，每次研究都只解決表面問題就告一段落，等到其他問題浮現再由另一批團隊接手。像是駕駛輔助系統過去宣導一年，事故仍沒有下降，就可以考慮是不是要公布事故車輛的廠商，對症下藥。

交通學者、消基會交通委員會召集人李克聰也說，駕駛輔助功能有限，偵測上仍有許多盲點，包括翻覆車輛、天候不佳、車輛未行駛中央、急於變換車道等都可能偵測不到。隨著國道交通量愈來愈多，風險也隨之增加，美國最新分析就發現，國道事故以自撞比率愈來愈高。建議宣導應採負面表列、不鼓勵使用，甚至規定車商向消費者說明的方式。

交通部 國道 消費者

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