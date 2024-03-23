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緩撞車事故頻傳／產險業：事故率高 不符保險精神

聯合報／ 記者邱瓊玉朱漢崙周彥妤周湘芸／台北報導
戒護割草作業的緩撞車，當場被撞到變形。圖／警方提供
戒護割草作業的緩撞車，當場被撞到變形。圖／警方提供

國道緩撞車事故頻傳，連帶造成保費增加，國道施工業者表示，過去緩撞車一年保費約兩萬至五萬元不等，如今動輒九萬、十萬元。多家產險業者私下異口同聲表示，緩撞車事故發生率之高、損失率太大，已不敢核保，建議由交通部編列預算補貼，或直接跟肇事者求償。

所謂緩撞車輛，主要是在工程大貨車後方安裝「防撞系統」，吸收高速撞擊下產生的能量。以國內緩撞設備大廠「隆太國際」為例，光是去年緩撞設施事故就高達一○三件，實際造成三死、廿三傷，絕大多數事故都是無人傷亡，但由於緩撞設施造價昂貴，一○三件的維修理賠金額就高達近億元，平均一案近百萬元。

隆太國際直言，近幾年緩撞車事故頻繁，有些業者為了快速修車，先啟動自己的保險去理賠，再由保險公司向對方求償，雖然理賠維修速度快很多，但會有出險紀錄，不是保費提高，就是下次拒保。有些包商會以肇事者的保險去維修，卻可能遇上對方保額不夠，再加上保險公司出險前還要看車、肇責釐清等，一拖就是兩個禮拜起跳。

產險業者表示，已有好幾個實際案例，是電動車駕駛使用「自駕模式」，駕駛分心沒有踩煞車，才會撞上緩撞車。這種情況應是人為疏失，卻要產險公司吞下理賠，說不過去，所以現在幾乎找不到業者願意承保。

產險業者也挑明說，緩撞車發生事故率太高了，已不符合保險的精神，不可能用商業保險制度來取代政府該作的事，應由交通部來編預算處理，或直接向肇事車主求償。

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