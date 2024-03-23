國道施工緩撞車頻遭撞 投保遭拒

國道施工及事故處理緩撞車遭裝有駕駛輔助系統車輛撞擊事故頻傳，根據高公局統計，去年緩撞車事故一二一件，其中肇事車輛具有駕駛輔助系統高達七十七件，創下統計以來新高，運安會已介入立案調查四起。也因緩撞車事故率攀升，導致保險公司承保意願日漸低落，甚至有包商遭拒保，讓國道施工業者相當無奈。

業者直言，被拒保的緩撞車也不敢再上路，憂心再這樣「撞」下去，國道恐無足夠緩撞車可用，最終受害的還是用路人。

根據高公局統計，二○二一年緩撞車事故總計六十六件，其中肇事車輛具有駕駛輔助系統占五成，二○二二年九十九件，具有駕駛輔助系統占四成七，去年則有一二一件，具有駕駛輔助系統占六成三。近三年緩撞車事故更釀四人死亡、一二八人受傷。

主要負責國五路段施工的葡豐營造，去年十一月間，緩撞車就被撞了兩、三次之多。業者表示，曾聽過業界有人因出險頻繁，導致被拒保，由於去年也被撞了好幾次，上月買新車時，還特別拜託保險一定要承保。

「兆藝交通工程」主要承攬蘇花改、木柵段等國道施工。兆藝交通工程業務經理劉文和表示，目前公司有四部緩撞車，其中一輛緩撞車前年遭撞出險後，想續保時直接被拒絕，先後問過七、八家保險業者都被拒，導致車輛根本不敢出勤。

劉文和強調，沒有養護人員，國道會有行的安全嗎？道路坑坑洞洞，不補可以嗎？為了維護國道用路品質，施工人員賣命上國道施工，緩撞設施不僅是保護施工人員，更是保護駕駛，希望政府可以正視這個問題。

據了解，為了保險問題，高公局上月找來金管會、產險業者溝通。不過與會人士表示，保險業務屬經濟市場商業行為，金管會難以介入，只能口頭上請產險業者多幫忙。

高公局交通管理組副組長賈毓虎表示，上月初確實曾和產險業者開會，建議由於一般工程都會加保營造綜合險，也許可以提供類似險種。不過最重要的還是要讓事故降低，將持續加強宣導。

運安會執行長林沛達表示，調查發現未注意車前狀況是最常見的主因，將進一步分析緩撞車施工狀況、道路狀況、駕駛員狀況是否具系統性問題，給予安全措施、法規修正等改善建議。