衛福部次長周志浩喊反「核」 高風險族群目標篩1.5萬人
世界結核病日在3月24日，疾管署在台北車站設置打卡裝置，希望社會大眾關注潛伏結核感染（LTBI）檢驗及治療的重要性。衛福部次長周志浩說，「我們反『核』！反結核病」，結核病（TB）對健康是很大威脅，呼籲民眾努力篩檢、好好治療。疾管署副署長曾淑慧表示，針對三大高風險族群預計至少達到篩檢1.5萬人目標。
世界衛生組織訂定2035消除結核病目標，並以「Yes！We Can End TB 」最為今年世界結核病日主題；疾管署聯合22縣市衛生局在台北車案一同宣導潛伏結核感染檢驗及治療的重要性，並在臉書推動打卡活動，期待全民有更多關注。LTBI是指感染結核菌後，因免疫力夠，尚未發病成TB的狀態，沒有症狀也不會傳染。潛伏結核感染者，一生約有5至10%的機率發病成TB，接受LTBI治療，可減少9成發病。
2023年結核病新案發生率為每10萬人口28例，較2005年每10萬人口73例，累積下降62%。周志浩說，結核病曾經是人類重大健康威脅，這幾年來我國努力把新案發生率下降六成。然而去年仍有6000多個新感染個案，500位因此喪失性命。他呼籲，除了發病要按醫囑治療外，也要努力篩檢，找到已經感染但還沒有發病的LTBI個案，避免疾病繼續傳播。
疾管署近年持續針對接觸者、長照機構住民、山地原鄉、矯正機關、新住民、慢性病共病病人等高風險族群推動LTBI檢驗與治療，去年提供近10萬人LTBI檢驗服務，1萬1345位檢驗陽性者接受LTBI治療。曾淑慧表示，今年針對糖尿病控制不佳、慢性阻塞肺疾病及洗腎病人等是三類結核病高風險族群，鼓勵積極接受LTBI檢驗及治療 目前合作院所已逾600家。
台灣結核暨肺部疾病醫學會理事長王振源表示，結核病透過飛沫傳染，縱使感染也不需要太鍋過焦慮，只有開始服藥一天傳染率就可以下降九成，只要按時服藥數月就可以治癒。
曾淑慧說，德國科學在在1882年3月24日發現了會引起結核病的結核菌，讓這些成為「世界結核病日」，當時歐美每7人就有1人死於結核病，因此稱為白色瘟疫。雖然診斷方法藥物不斷進步，全球每年仍有1000萬例左右的結核病個案，每年有150萬人左右，因結核病仍要正視結核病的威脅。
疾管署亦邀請防疫大使江祖平出席，一同支持結核防治。同時在3月22日下午4時至3月28日下午5時期間，前往在台北車站一樓西一門側走道設置打卡區域，只要跟白靜和TB大叔合照、打卡就能參加抽獎，響應世界結核病日活動，也歡迎一起為消除結核發聲（#WorldTBDay #YesWeCanEndTB #TaiwanCDC）。
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