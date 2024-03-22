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彰化今年第2場！二林蛋雞場染禽流感 撲殺1.9萬隻蛋雞
彰化縣府動武防疫所3月18日接獲二林鎮一場蛋雞場主動通報場內雞隻有異常死亡，動防所人員派員進行移動管制並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，20日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，今天完成該蛋雞場撲殺清場及消毒工作，共撲殺1萬9788隻蛋雞；這是彰化今年以來第二場感染禽場。
彰化動物防疫所長董孟治指出，近日天氣溫差變化大，容易造成禽隻免疫力下降感染疫病，且正處於過境鳥或冬候鳥北返季節，透過候鳥遷徙傳入病原風險仍高，請養禽場及產銷業者仍應加強日常管理。
動物防疫所提醒，養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場若被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺的家禽，依規定也將不予補償。
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