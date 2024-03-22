快訊

政院確定了！因應央行升息 7種貸款政府補貼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化今年第2場！二林蛋雞場染禽流感 撲殺1.9萬隻蛋雞

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化二林一家蛋雞場感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，今天完成撲殺清場及消毒工作，共撲殺1萬9788隻蛋雞。圖／彰化縣府提供
彰化二林一家蛋雞場感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，今天完成撲殺清場及消毒工作，共撲殺1萬9788隻蛋雞。圖／彰化縣府提供

彰化縣府動武防疫所3月18日接獲二林鎮一場蛋雞場主動通報場內雞隻有異常死亡，動防所人員派員進行移動管制並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，20日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，今天完成該蛋雞場撲殺清場及消毒工作，共撲殺1萬9788隻蛋雞；這是彰化今年以來第二場感染禽場。

彰化動物防疫所長董孟治指出，近日天氣溫差變化大，容易造成禽隻免疫力下降感染疫病，且正處於過境鳥或冬候鳥北返季節，透過候鳥遷徙傳入病原風險仍高，請養禽場及產銷業者仍應加強日常管理。

動物防疫所提醒，養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場若被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺的家禽，依規定也將不予補償。

彰化二林一家蛋雞場感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，今天完成撲殺清場及消毒工作，共撲殺1萬9788隻蛋雞。圖／彰化縣府提供
彰化二林一家蛋雞場感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，今天完成撲殺清場及消毒工作，共撲殺1萬9788隻蛋雞。圖／彰化縣府提供

禽流感

延伸閱讀

離3姊弟遭撞地點約3公里…彰化美港公路路口再傳車禍 女騎士重度昏迷

10億元毒品漂在彰化外海！ 毒販趁「總統大選」運K他命

彰化女警化身協尋達人 春節助4人返家

晶鼎設焚化爐鄰近酪農、文蛤養殖區 環團反對到底

相關新聞

好天氣到下周！ 周末各地上看30度 這地可見34度高溫

中央氣象署指出，明天到下周一天氣溫暖穩定，各地留意高溫可達30度，中南部近山區平地更可達34度，僅東半部、恆春半島有零星...

赴日考察京都吃燒肉11人疑食物中毒 彰化田尾所會團員還原用餐情況

彰化縣田尾鄉代會組團本（3）月赴日，團員20日晚間到京都一家燒肉店用餐，其中11人隔天出現腹瀉、嘔吐、噁心等疑似食物中毒...

彰化今年第2場！二林蛋雞場染禽流感 撲殺1.9萬隻蛋雞

彰化縣府動武防疫所3月18日接獲二林鎮一場蛋雞場主動通報場內雞隻有異常死亡，動防所人員派員進行移動管制並採樣送農業部獸醫...

北捷新車廂門口扶手消失了！通勤族、長者憂尖峰時段跌倒受傷

台北捷運預計採購7輛新款電聯車，由「韓國現代樂鐵公司」得標，全車向改一字型座椅，空間更寬敞、無障礙。不過通勤族認為，尖峰...

衛福部次長周志浩喊反「核」 高風險族群目標篩1.5萬人

世界結核病日在3月24日，疾管署在台北車站設置打卡裝置，希望社會大眾關注潛伏結核感染（LTBI）檢驗及治療的重要性。衛福...

馬尼拉Solaire Resort 11周年慶 3星廚挑戰頂奢滋味

坐擁「世界八大美景之一」馬尼拉灣夕照的Solaire Resort Entertainment City，七度榮獲《富比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。