兒少脫貧開戶逾6成 衛福部加發獎勵金累計千萬

給魚更給竿，衛福部推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，106年至今開戶率已逾6成，其中3763人在今年連續存款滿3年，今天各獲獎勵金2500元；累計發給獎勵金約1421萬元。

衛生福利部推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」脫貧方案，協助弱勢家庭培養儲蓄習慣，政府也會以1比1方式共同儲蓄。社會救助及社工司副司長楊雅嵐接受媒體電訪表示，自106年起推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，符合資格者約4.9萬人，已有約3.1萬人加入，開戶率逾6成。

為了鼓勵努力存款者，針對連續存款依約定存滿3年者，另發給獎勵金新台幣2500元。根據統計，自110年至112年，合計已發給5685人，累計發給獎勵金1421萬2500元，今年則有3763人符合發給獎勵金，其中1230人為第2次領取，占了其中33%。

衛福部表示，列冊低收入戶或中低收入戶的家庭，只要家中有105年1月1日以後出生的孩童，都可以向戶籍所在地直轄市、縣（市）政府社會局（處）或公所提出申請；若從1歲開始領起，到了18歲成年最多可領54萬元。

此外，兒少教育發展帳戶的存款，不會影響家庭的福利資格，不會列入動產或收入計算。此外，為了協助開戶家庭，政府也會連結民間資源，透過社工輔導、提供物資、理財教育等，讓參加這項政策的家庭，更有能力為孩童儲蓄，一起為孩童存下未來的希望。