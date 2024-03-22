快訊

總統府憲兵自戕案有內幕！遭爆「假哨表」應付督導 憲指部未否認

北市還原「剴剴案」時序！曝涉虐保母托育環境髒亂、瀰漫濃濃菸味

泡湯偷拍片2度流出 北投「皇池」：不論最後是誰都將提告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

右腳背皮整片掀免補皮 醫師雙管齊下讓她開心趴趴走

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師黃敏旭說，92歲蔡陳阿嬤右腳背整片皮被掀起，清創後接受高壓氧（右）合併負壓傷口照護（左）「雙壓治療」，如今復元。記者趙萱／攝影
醫師黃敏旭說，92歲蔡陳阿嬤右腳背整片皮被掀起，清創後接受高壓氧（右）合併負壓傷口照護（左）「雙壓治療」，如今復元。記者趙萱／攝影

台中市92歲蔡陳阿嬤身體健康，平時喜歡搭公車到市區近郊散步，並採買農特產，但去年底因一場車禍，右腳被遭車輪輾過，腳背皮瓣整片掀起，清創後醫師採用高壓氧合併負壓傷口照護「雙壓治療」，經過3個月後傷口癒合、復原，不用再受補皮手術折騰，如今又可以搭公車趴趴走。

衛福部台中醫院高壓氧中心主任暨骨外科醫師黃敏旭說，患者到院時，右腳腳背整片皮都被掀起，經緊急進行全身麻醉清創手術後，傷口深可見骨，原本建議家屬進行植皮手術，但家屬考量阿嬤年紀大，接受二次麻醉風險高，決定接受醫院建議高壓氧治療，經過3個月20次高壓氧治療，傷口復原，阿嬤現在又可以搭公車趴趴走，行動自如。

黃敏旭指出，對於肢體的急性創傷，很多時候需要多次清創手術、甚至補皮或截肢，但蔡陳阿嬤經過醫院安排負壓傷口照護以及高壓氧治療的「雙壓輔助治療恢復順利，免於再次麻醉接受補皮手術的風險與折騰。

黃敏旭說明，高壓氧治療目前主要使用於急性傷口修復與慢性腦傷促進血液循環輔助治療，目前除了急性氣胸患者不適合之外，其他包括老人、小孩與孕婦，都可在醫師評估下安全接受治療。

黃敏旭提醒，外傷性傷口最好在六周內黃金修復期內，在醫師評估下接受高壓氧治療，對輔助傷口加速修復效果較佳。

醫師黃敏旭說，92歲蔡陳阿嬤右腳背整片皮被掀起（左），清創後接受高壓氧合併負壓傷口照護「雙壓治療」，如今復元（右）。記者趙萱／攝影
醫師黃敏旭說，92歲蔡陳阿嬤右腳背整片皮被掀起（左），清創後接受高壓氧合併負壓傷口照護「雙壓治療」，如今復元（右）。記者趙萱／攝影

手術 醫師 阿嬤

延伸閱讀

92歲阿嬤車禍腳背皮掀 經雙壓治療後復原

穿鞋不穿襪，腳臭也不以為意 小黃司機左腿竟變這樣

穿鞋不穿襪腳發臭沒在意 運匠小腿香港腳變蜂窩性組織炎

U故事／從農也要鬥AI技術 返鄉青農的綠金革命

相關新聞

赴日考察京都吃燒肉11人疑食物中毒 彰化田尾所會團員還原用餐情況

彰化縣田尾鄉代會組團本（3）月赴日，團員20日晚間到京都一家燒肉店用餐，其中11人隔天出現腹瀉、嘔吐、噁心等疑似食物中毒...

今起菸盒警示圖文面積須達50% 桃園市嚴查未更新菸品最高罰500萬元

桃園市衛生局表示，菸害防制法自去年修正施行後滿周年，桃園市針對類菸品及加熱菸相關違規案件，累積已裁罰159件、614萬多...

行人地獄促退回10微罪不檢舉記點 路權團體明天2活動接力提訴求

我國去年逾3000人死於交通事故，行政院近日拍板1200元以下微罪不檢舉、不記點，引發路權團體不滿。行人零死亡推動聯盟明...

石門水庫水情吃緊 粉專曝近期天氣很乾、籲桃竹苗節約用水

石門水庫水情吃緊，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，石門水庫目前蓄水量只剩34%，新竹、苗栗地區水庫大多也都只剩30幾趴。根...

周末恐飆35度高溫 專家：緩解用水警報清明時節才有機會

最近氣溫變化快速，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，冷氣團才剛走不久，各地的高溫就已經接近30度，加上日...

彰化今年第2場！二林蛋雞場染禽流感 撲殺1.9萬隻蛋雞

彰化縣府動武防疫所3月18日接獲二林鎮一場蛋雞場主動通報場內雞隻有異常死亡，動防所人員派員進行移動管制並採樣送農業部獸醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。