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右腳背皮整片掀免補皮 醫師雙管齊下讓她開心趴趴走
台中市92歲蔡陳阿嬤身體健康，平時喜歡搭公車到市區近郊散步，並採買農特產，但去年底因一場車禍，右腳被遭車輪輾過，腳背皮瓣整片掀起，清創後醫師採用高壓氧合併負壓傷口照護「雙壓治療」，經過3個月後傷口癒合、復原，不用再受補皮手術折騰，如今又可以搭公車趴趴走。
衛福部台中醫院高壓氧中心主任暨骨外科醫師黃敏旭說，患者到院時，右腳腳背整片皮都被掀起，經緊急進行全身麻醉清創手術後，傷口深可見骨，原本建議家屬進行植皮手術，但家屬考量阿嬤年紀大，接受二次麻醉風險高，決定接受醫院建議高壓氧治療，經過3個月20次高壓氧治療，傷口復原，阿嬤現在又可以搭公車趴趴走，行動自如。
黃敏旭指出，對於肢體的急性創傷，很多時候需要多次清創手術、甚至補皮或截肢，但蔡陳阿嬤經過醫院安排負壓傷口照護以及高壓氧治療的「雙壓輔助治療恢復順利，免於再次麻醉接受補皮手術的風險與折騰。
黃敏旭說明，高壓氧治療目前主要使用於急性傷口修復與慢性腦傷促進血液循環輔助治療，目前除了急性氣胸患者不適合之外，其他包括老人、小孩與孕婦，都可在醫師評估下安全接受治療。
黃敏旭提醒，外傷性傷口最好在六周內黃金修復期內，在醫師評估下接受高壓氧治療，對輔助傷口加速修復效果較佳。
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