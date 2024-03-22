周末恐飆35度高溫 專家：緩解用水警報清明時節才有機會

最近氣溫變化快速，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，冷氣團才剛走不久，各地的高溫就已經接近30度，加上日曬，中午外出比較悶熱，這個周末假期也是類似的天氣。

天氣風險公司表示，周末除了迎風面的台東到恆春半島夜間降雨機率較高外，天氣都大致穩定。從北到南都有機會來到30度以上，最熱的中南部內陸會接近35度，外出記得要適量水分跟防曬。

近期需要留意空氣品質。天氣風險公司表示，在轉成偏南風之後，換成中北部擴散條件不佳，在白天紫外線的催化下，臭氧濃度會快速飆高，敏感族群可能會覺得呼吸道或眼睛不適，有需要的話建議到室內休息一下。

至於近期是否還有大陸冷氣團？天氣風險公司表示，在春分過後，北半球由陽光收到的熱量增加，後續出現冷氣團的機會愈來愈低，目前預測下周只有下周二到周三鋒面跟東北季風南下時，迎風面短暫降雨轉涼，後面又會回溫。

天氣風險公司表示，而每到春季，西半部的用水就容易拉起警報，目前預測要等到清明時節才會比較明顯，但可能沒辦法一口氣解除旱象，最近還是要節約用水。