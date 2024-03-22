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瑞穗車站停車場驚見2公尺深坑 台鐵緊急封鎖回填

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮瑞穗車站後站單車停車場在昨天下午2時許，突然出現寬2公尺、深度約2.5公尺的坑洞，台鐵人員初步推測管線漏水而掏空，今天回填整修。圖／民眾提供
花蓮瑞穗車站後站單車停車場在昨天下午2時許，突然出現寬2公尺、深度約2.5公尺的坑洞，台鐵人員初步推測管線漏水而掏空，今天回填整修。圖／民眾提供

花蓮瑞穗車站後站單車停車場在昨天下午2時許，突然出現寬2公尺、深度約2.5公尺的坑洞，導致單車跟著下陷，台鐵人員初步推測管線漏水而掏空，拉起封鎖線，今天回填整修。

昨天有民眾拍下停車場坑洞照片，在臉書「花蓮瑞穗水尾人」社團貼文，指稱該坑洞「愈來愈大洞，依然沒有防護」，照片中有1輛單車後輪往後掉落，好在前輪鎖在自行車停放架，沒有整輛掉到洞內。臉書上也有民眾貼出日前同一位置照片，可見已有地層下陷的情形。

台鐵花蓮工務段表示，位於瑞穗車站後站停車場塌陷區域主要停放單車，昨天下午2時44分接獲通報出現坑洞，經過測量，洞口長約1公尺、寬約2公尺、深度約2.5公尺，幸好沒有造成人員受傷及車輛受損。

台鐵花蓮工務段指出，獲報後已在坑洞周圍拉起封鎖線，並移走附近停放的自行車，初步勘查疑似是管線漏水造成土壤鬆動，今天進行回填作業，讓停車場恢復正常使用。

台鐵花蓮工務段在瑞穗車站停車場坑洞周圍拉起封鎖線，初步勘查疑似是管線漏水造成土壤鬆動，今天進行回填作業。圖／民眾提供
台鐵花蓮工務段在瑞穗車站停車場坑洞周圍拉起封鎖線，初步勘查疑似是管線漏水造成土壤鬆動，今天進行回填作業。圖／民眾提供
花蓮瑞穗車站後站單車停車場在昨天下午2時許，突然出現深度約2.5公尺的坑洞，導致單車跟著下陷。圖／民眾提供
花蓮瑞穗車站後站單車停車場在昨天下午2時許，突然出現深度約2.5公尺的坑洞，導致單車跟著下陷。圖／民眾提供

停車場 單車 花蓮

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