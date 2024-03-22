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92歲阿嬤車禍腳背皮掀 經雙壓治療後復原

中央社／ 台中22日電
台中醫院高壓氧中心主任暨骨外科醫師黃敏旭（左）22日在記者會中說明，92歲阿嬤右腳遭車子輾過致腳背皮瓣整片掀起，經採雙壓治療方式，傷口復原。中央社（台中醫院提供）
台中醫院高壓氧中心主任暨骨外科醫師黃敏旭（左）22日在記者會中說明，92歲阿嬤右腳遭車子輾過致腳背皮瓣整片掀起，經採雙壓治療方式，傷口復原。中央社（台中醫院提供）

台中市1名92歲阿嬤發生車禍，右腳遭車子輾過致腳背皮瓣整片掀起，衛生福利部台中醫院今天表示，清創後採用高壓氧合併負壓傷口照護的「雙壓治療」，傷口復原，行動自如。

台中醫院今天召開記者會說明，這名92歲阿嬤身體健康，沒有糖尿病史，平時喜歡搭公車到市區近郊散步買農特產，去年底發生車禍，右腳遭車子輾過，腳背皮瓣整片掀起，由家屬緊急送醫急救。

台中醫院高壓氧中心主任暨骨外科醫師黃敏旭表示，患者到院時可見右腳腳背整片皮都被掀起，緊急進行全身麻醉清創手術後，傷口深可見骨。

黃敏旭說，原本建議家屬進行植皮手術，但家屬考量阿嬤年紀大，接受二次麻醉風險高，決定接受醫院建議採高壓氧治療，在不到3個月20次高壓氧治療後，傷口奇蹟復原，阿嬤現在又可以搭公車趴趴走，行動自如。

對於肢體的急性創傷，黃敏旭指出，很多時候需要多次清創手術、甚至補皮或截肢，但患者經過醫院安排負壓傷口照護及高壓氧治療的「雙壓輔助治療」，恢復順利，免於再次麻醉進行補皮手術的風險與折騰。

黃敏旭認為，高壓氧治療主要使用於急性傷口修復與慢性腦傷促進血液循環輔助治療用，除了急性氣胸患者不適合，其他包括老人、小孩與孕婦，都可在醫師評估下接受治療。建議外傷性傷口最好在黃金修復期的6週內，在醫師評估下接受治療。

手術 醫師 阿嬤

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