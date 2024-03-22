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世界稀有 天然鹼性pH9.0±0.5 台灣之光 「巴部農天然鹼性礦泉水」

撰文／ 黃浚維

圖／帝大生醫提供
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【純淨天然的台灣驕傲 唯一入選國際精品水協會的高品質礦泉水】
巴部農天然鹼性礦泉水是台灣唯一入選世界精品水協會(Fine Water Society, FWS)高品質礦泉水，源自於台灣新竹橫山-火山玄武岩地質之「巴部農天然鹼性礦泉水」具多項稀有特色。獨特水源地質構造、礦物質組成與微量元素，賦予原生水源的「天然鹼性pH9.0±0.5」，為罕見48.88Hz的天然小分子水；通過嚴格的水質檢測和監控，確保水質純淨、安全，符合最高的品質標準；口感清爽、甘甜，被譽為健康天然的飲用水，更受到業界權威-世界精品水協會(Fine Water Society, FWS)國際品水界的高度認可。

圖／帝大生醫提供
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【天釀極品 健康新選擇】
「巴部農天然鹼性礦泉水」不僅是世界上稀有的天然鹼性pH9.0±0.5天然礦泉水，更顯珍稀的是來自台灣火山玄武岩層的身分識別(台灣唯一市售的火山岩礦泉水)。富含具有｢水中黃金｣美稱的微量元素─偏硅酸，與鈣、鉀、鈉、鎂、鍶、釩、鍺、鉬、鉻等微量元素與礦物質，幫助調整體質、維持健康、促進代謝，增強體力。其中天然偏硅酸成分，不易從食物中攝取，也無法以人工方式添加，彰顯巴部農天然鹼性礦泉水之難能可貴。非經電解或化學添加，經時光淬鍊及玄武礦脈層層過濾，風味更顯甘甜細緻。由美國BETA實驗室鑒定為擁有4500年水齡並蘊藏滋養能量之珍稀水源，猶如水中獨角獸般傲世群倫的存在。

圖／帝大生醫提供
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「巴部農天然鹼性礦泉水」不只被星級飯店、米其林餐飲、頂級私廚選為搭餐用水；更被國際遊艇集團、藝術博覽會與高爾夫等運動賽事等指名使用，提供貴賓最好的飲用體驗。

【買水還在算CP值？VP值才是選購好水關鍵】
現代人越來越注重健康，對於飲用水的選擇也越來越講究。當前市場上有各種不同品牌的礦泉水，價格各不相同，而消費者在購買時往往會考慮價格與品質之間的平衡，這就是所謂的CP值。然而，相較於CP值，更重要的是產品的VP值，也就是價值與品質的結合，這才是選購好水的關鍵。

「巴部農天然鹼性礦泉水」經過嚴格的品質控制，保證每一滴水的純淨和天然。而這種高品質且稀有的天然水資源，才是真正值得消費者信賴的VP值所在。

巴部農不僅是飲用水，更是一種健康生活方式的體現。它富含天然礦物質，特別是鈣、鎂和鈉及富含具有｢水中黃金｣美稱的微量元素─偏硅酸等，這些礦物質有助於維持健康，調整體質。

巴部農始終堅持以消費者的需求和健康為中心，秉承著“健康源於自然”的理念，提供消費者值得信賴的VP值產品，物有所值也是對健康的最好投資。

圖／帝大生醫提供
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