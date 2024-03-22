愈來愈熱！可望飆逾30度高溫 下周二變天短暫轉涼

今天冷氣團減弱，天氣風險公司天氣分析師李至晟今天表示，加上高空的雲量增加，阻礙夜間的輻射冷卻，清晨低溫比昨天大幅回升，本島平地最低溫是新竹關西12.4度，愈往南、愈往海邊會愈溫暖，各地市區15-19度不等。

雖然今天的雲量偏多，不過，李至晟表示，位置比較高，厚度不足以完全遮擋陽光，白天各地氣溫還是會快速回升，今天北部高溫24-27度，中南部25-30度，比昨天約高2-4度。

而下周一之前，台灣將受到大環境東南到西南風帶來暖空氣的影響，天氣大致穩定，而且白天悶熱。李至晟表示，因為氣溫比較高，午後深山區會有零星陣雨機會。

另外，李至晟表示，明天迎風面的台東、恆春半島也有雲系移入導致降雨發生，清晨、夜間比較明顯，周日後風向轉變，東南部的降雨機率就降低了。

他說，這幾天各地高溫都有機會突破30度，適合出遊的天氣，但是海峽一帶可能有霧或低雲影響能見度，搭船或飛機往來金門、馬祖要留意航班資訊。

至於下周的天氣，李至晟表示，最新預報變動不大，下周二到周三會有微弱的東北季風短暫影響北部、東半部。這些地方氣溫短暫下降，夜間市區低溫16-19度，跟今天差不多；降雨則只有在周二鋒面通過時比較明顯，周三東北季風減弱，就連迎風面的地形性降雨也會很快緩和。

他說，日前提到下周末可能有另一波更弱的東北季風南下，目前看來強度進一步調弱，沒有顯著的冷空氣，但華南雲雨區有活躍的跡象，是否會影響到台灣，要等到更近一點再觀察才知道。

空氣品質部分，李至晟表示，昨天下半天隨著背風渦漩發展，再加上紫外線催化產生的臭氧，讓台灣的西北部到中部空氣品質普遍不理想，今天也是類似的情況。這是因為南風開始進入台灣海峽，西半部的風勢以及擴散條件由南而北增強，今天起南部的空氣品質先好轉，周末時中部也可望改善，北部將持續位於背風面，尤其是受到地形阻擋的台北盆地，中午過後都可能亮起橙燈。這樣的情況要等到下周二東北季風報到後才會改變。