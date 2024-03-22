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溫度回升微熱 周末全台飆30度 下周二鋒面+東北季風到

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溫度回升微熱 周末全台飆30度 下周二鋒面+東北季風到

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地溫暖穩定，溫度再進一步回升，北部及東半部高溫24至26度，中南部26至28度，感受溫暖微熱。本報資料照片
今天各地溫暖穩定，溫度再進一步回升，北部及東半部高溫24至26度，中南部26至28度，感受溫暖微熱。本報資料照片

今天各地溫暖穩定，溫度再進一步回升，中央氣象署表示，今天白天高溫，北部及東半部來到24至26度，中南部26至28度，局部還再更高，感受溫暖微熱。雲量較少的區域紫外線可能來到過量等級，外出做好防曬。低溫方面，北部、東北部15、16度，其他地區16至18度，日夜溫差大。

天氣方面，中央氣象署表示，今天各地多雲到晴，北部雲量偏多，僅東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，而午後因熱力作用，西半部山區也有零星短暫陣雨的機率，不過整體降雨範圍小、也較短暫。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為東南風，西半部擴散條件較差，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

中央氣象署表示，明天至下周一大環境將由東南風轉為偏西南風，逐日回暖，除了白天高溫，夜晚低溫也明顯回升。周末各地白天30度左右，內陸、近山區還會再更高一些，雲量較少區域要注意紫外線偏強。

明天至下周一各地天氣大致晴朗穩定，僅花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，因午後熱力作用，在西半部山區有零星短暫陣雨的機率，周日、下周一東北部地區亦有午後陣雨的機率。

這段時間夜晚清晨要留意低雲或霧的影響，下周二清晨之前金門、馬祖及西半部地區易有能見度較低的情況，尤其金馬地區濃霧影響時間較長，行車用路、往返離島留意相關交通資訊。

下周二鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；迎風面的天氣變化較大，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；水氣減少，剩東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周四東北季風減弱，氣溫回升；各地大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫雨。

29日至31日環境以偏東風到東南風為主，各地天氣大致多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。

東北季風 氣象署 馬祖 高溫

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