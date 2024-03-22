一場健康講座 救了他一命

參加健康講座，竟成救命關鍵契機！87歲林先生曾參加聯合報舉辦的全民男性健康日講座，因而對攝護腺癌有所警覺，之後發現他的攝護腺特定抗原（PSA）數值偏高，進一步檢查確診攝護腺癌第二期，目前正接受治療中。「真的很慶幸，及早發現罹癌，謝謝講座讓我提高警覺心。」他也已報名參加2024癌症論壇「Love & Care友善抗癌行動」，希望獲取更多癌症新知。

林先生去年參加全民男性健康日講座，發現自己是罹患攝護腺癌的高風險族群，讓原先固定每年健檢的他感到震驚，到醫院進一步檢查，最終確診為攝護腺癌第二期。

「以前跟岳父常聊天喝茶，一小時小便兩、三次也習以為常，沒有重視頻尿問題，想不到一場講座讓我意外發現罹癌。」林先生說，每年固定健檢項目不包含PSA檢驗，之後檢查才知身體出現警訊，因此透過個案管理師向之前的健檢醫院表達建議，希望將PSA數值納入健檢項目，盼能造福更多人。

目前林先生積極接受治療，考慮到年事已高，聽從醫師建議不做攝護腺切除手術，而改自費接受放射線治療，「有些朋友覺得都這把年紀，就直接與癌症共存到最後，但我怕會擴散，所以決定花錢了心願，現在就只差14次治療就能順利完成療程。」

冥冥之中的安排，讓林先生更深信健康講座帶來的收穫，當聯合報癌症論壇報名開跑，他就已手刀報名，「鼓勵大家多多參加講座，察覺身體發出的警訊。」若想報名參加2024年癌症論壇「Love & Care友善抗癌行動」，可掃QRcode報名，也可電話報名：02-8692-5588轉5616，名額有限，額滿為止。