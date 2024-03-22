聽新聞
test
0:00 / 0:00

一場健康講座 救了他一命

聯合報／ 記者周佩怡／台北報導

參加健康講座，竟成救命關鍵契機！87歲林先生曾參加聯合報舉辦的全民男性健康日講座，因而對攝護腺癌有所警覺，之後發現他的攝護腺特定抗原（PSA）數值偏高，進一步檢查確診攝護腺癌第二期，目前正接受治療中。「真的很慶幸，及早發現罹癌，謝謝講座讓我提高警覺心。」他也已報名參加2024癌症論壇「Love & Care友善抗癌行動」，希望獲取更多癌症新知。

林先生去年參加全民男性健康日講座，發現自己是罹患攝護腺癌的高風險族群，讓原先固定每年健檢的他感到震驚，到醫院進一步檢查，最終確診為攝護腺癌第二期。

「以前跟岳父常聊天喝茶，一小時小便兩、三次也習以為常，沒有重視頻尿問題，想不到一場講座讓我意外發現罹癌。」林先生說，每年固定健檢項目不包含PSA檢驗，之後檢查才知身體出現警訊，因此透過個案管理師向之前的健檢醫院表達建議，希望將PSA數值納入健檢項目，盼能造福更多人。

目前林先生積極接受治療，考慮到年事已高，聽從醫師建議不做攝護腺切除手術，而改自費接受放射線治療，「有些朋友覺得都這把年紀，就直接與癌症共存到最後，但我怕會擴散，所以決定花錢了心願，現在就只差14次治療就能順利完成療程。」

冥冥之中的安排，讓林先生更深信健康講座帶來的收穫，當聯合報癌症論壇報名開跑，他就已手刀報名，「鼓勵大家多多參加講座，察覺身體發出的警訊。」若想報名參加2024年癌症論壇「Love & Care友善抗癌行動」，可掃QRcode報名，也可電話報名：02-8692-5588轉5616，名額有限，額滿為止。

健檢 攝護腺癌 癌症

延伸閱讀

全國唯一！馬祖整合健檢陸續進行 30歲以上縣民免費

HELLO KITTY迷瘋掉！超萌巨大造型悠遊卡明開賣 手刀搶訂靠這招

猜猜是誰的牙！壽山動物園幫動物口腔健檢 邀你玩連連看

北市公車撞進三媽臭臭鍋…1重傷顱內出血急救 司機年資、健檢記錄曝光

相關新聞

隧道超速年罰7千張 立委盼提高速限

新北市平溪區、基隆市暖暖區交界處，台2丙線基福公路基平隧道內，因為車道筆直，速限50公里，去年雙向共取締7342件超速罰...

今起5天暖如夏！高溫穩坐3字頭 下周這日「溜滑梯式降溫」轉濕涼

今天起逐日回暖，暖熱如夏，中央氣象署指出，特別是周六至下周一，各地高溫約30度，中南部地區上看32度，中南部近山區更上看...

失智長者35萬人 阿茲海默型最多

相隔十三年，衛福部公布最新台灣社區失智症流行病學調查官方版結果，全國六十五歲以上失智症盛行率達百分之七點九九，與民國一百...

花蓮淺層地震、雙北搖晃有感？ 氣象署揭原理：3天內恐有規模4至5餘震

花蓮縣秀林鄉今晚6時49分發生芮氏規模5.3地震，深度20.2公里，屬極淺層地震；最大震度花蓮、南投、台中及宜蘭4級；新...

外科醫學會終身成就獎／亞洲換肝之父 陳肇隆獲殊榮

●外科醫學會年會上周舉行，會中頒發「終身成就獎」給亞洲換肝之父、高雄長庚榮譽院長陳肇隆，以及乳癌基金會董事長張金堅，表彰...

一場健康講座 救了他一命

參加健康講座，竟成救命關鍵契機！87歲林先生曾參加聯合報舉辦的全民男性健康日講座，因而對攝護腺癌有所警覺，之後發現他的攝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。