影／蜜蜂失業了！龍眼開花率不到3成 連帶蜂蜜也減產

彰化縣龍眼和荔枝等果樹今年開花率不佳，大減產到不到3成，田中鎮、社頭鄉今年不僅龍眼會大減產，連蜂農都反映因開花率低，蜜蜂採不到花蜜，預計花蜜也將減產，台中農改場表示，今年因日前高溫日數多，不利於花芽分化等原因，今年龍眼的確明顯減產，建議農民在開花期後要更重視修剪枝條，有利於來年疏花與疏果。

田中鎮蜂農陳嘉誠說，今年幾乎收不到什麼蜜了，因為龍眼花今年開很少，幾乎只有二、三成，相較去年花很多，通常今年花就會開得少，只是沒想到少這麼多。

社頭鄉長蕭浚二表示，今年八卦山脈社頭鄉、田中鎮、到二水鄉一帶的龍眼樹的確花開不到3成，今年龍眼肯定大減產，不只龍眼不開花，荔枝一樣沒開花，因去年是爆開、產量大增，通常來年就會大減產。

蕭浚二說，今年開花率低應和氣候異常有關，開花期通常到清明節前就會結束了，目前看來，預期今年應沒多少龍眼可買了。

台中農改場助理研究員吳庭嘉表示，農改場最近已視察中彰投區的龍眼和荔枝生長情形，今年開花率不佳的原因主要是龍眼通常在每年12月到隔年2月是花芽分化期，適合的溫度約在22度到15度間，但今年2月高溫日較多，溫度起伏較劇烈，不利花芽分化。