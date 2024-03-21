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腎友模範生！101歲爺爺邁入洗腎第11年 醫護辦生日趴揭長壽秘訣

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
今年101歲的李爺爺在淡水馬偕洗腎11年。圖／淡水馬偕提供
今年101歲的李爺爺在淡水馬偕洗腎11年。圖／淡水馬偕提供

今年101歲的李爺爺在淡水馬偕洗腎11年，家屬說李爺爺能夠如此長壽，除有基因優勢外，爺爺也很配合醫生飲食原則、控制體重。此外，院方也透露，李爺爺心態正向、放得很開的人，血液透析醫護團隊也幫忙舉辦生日派對祝壽。

不少病人害怕洗腎從此失去自由，但淡水馬偕紀念醫院有位李爺爺，從90歲開始洗腎，歷經了十多年頭，是目前血液透析室最年長腎友，今年邁入101 歲的高齡。淡水馬偕紀念醫院腎臟內科主任林承叡說，面對慢性腎病，高品質透析治療、配合醫囑，腎友仍可維持日常生活。

林承叡說，洗腎後的營養補充也很重要，飲食原則應以天然原型食物為主，避免食用過多加工食品。每日應攝取足量優質蛋白質，每天每公斤體重1.2至1.4 公克與足夠的熱量，約每天每公斤體重30至35大卡，增加蛋白質利用率、減少尿素氮產生。

此外，病人可搭配低鉀、低磷飲食，提升抵抗力，水份及鹽份控制也缺一不可 ，並鼓勵患者規律生活與運動，不熬夜、不酗酒、不抽煙讓病人有充足的體力面對洗腎。

李爺爺是跟隨國民政府撤退來台，到台灣後就在國營事業當公務員，生活單純規律也很嚴謹。家屬認為，李爺爺能夠如此長壽，可能有基因優勢，加上個人堅強意志與努力。院方也說，李爺爺心態正向、放得很開的人，且每月透析指標幾乎皆達到標準，精神體力也相當穩定，更重要的是頭腦相當清楚，堪稱長者透析標竿。

洗腎 爺爺 血液透析

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