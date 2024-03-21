心肌梗塞裝葉克膜！老外來台兩度中風 他做對1件事幸運逃死劫

一名40歲左右外籍人士，去年底突然在街頭倒下，失去呼吸心跳，送至北醫附醫，院方判定心肌梗塞並立即裝葉克膜搶救，一個月後康復出院。沒有想到，出院後二周，患者再次發生急性腦中風，同樣被送至北醫附醫，北醫附醫腦中風團隊這次在20分鐘內，為他完成血栓溶解劑治療及動脈取栓術，再度救他一命 。

醫師指出，中風患者若沒有做好預防，有高度機會二度中風，幸而這位外籍人士快速就醫，醫療團隊也在短時間內完成取栓，幫助他渡過兩次生死關卡。

台北醫學大學附設醫院外科部副主任暨心臟外科主治醫師許傳智表示，每年約有近1.8萬人因急性心肌梗塞就醫，其中有3到4成病人到院前死亡，接受治療的時間是左右病人生死的關鍵。以此位外籍病人為例，到院前已經OHCA，經緊急搶救並裝上葉克膜，順利完成冠狀動脈繞道手術。

台北醫學大學附設醫院重症醫學科主任黎書亮表示，嚴重心肺衰竭病人使用葉克膜是標準且常見的治療之一，可替病人爭取更多的時間，但也可能引發血栓、感染、嚴重敗血病等併發症，重症照護團隊時時刻刻面臨挑戰。

此次病人在葉克膜的支持下完成冠狀動脈繞道手術，入院後20天移除葉克膜，翌日成功脫離呼吸器，並在住院25天後轉出加護病房，1個月後康復出院。

不料，病人出院兩周後突然出現左側無力現象，20分鐘內緊急送至北醫附醫急診，醫療團隊評估為重度中風，啟動急性缺血性中風療程，先施以血栓溶解劑治療，並透過電腦斷層確認病人為顱內大血管阻塞，同時召集動脈取栓團隊，將導管從鼠蹊部穿刺置入，成功吸出血栓並打通血管，手術在20分鐘內完成。病人術後恢復良好，生活功能可自理，目前已返國。

台北醫學大學附設醫院神經內科主任李薰華表示，缺血性腦中風與心肌梗塞均為血管疾病，心肌梗塞是心臟血管阻塞，缺血性中風是腦血管阻塞。根據研究，病人若有缺血性心臟病或冠狀動脈疾病，發生缺血性腦中風的機率較一般人高出2到5倍；若病人年紀輕輕就出現缺血性中風的症狀，也要特別注意是否有心臟相關的疾病。

台北醫學大學附設醫院影像醫學部主任鄭碩仁表示，與心肌梗塞相比，缺血性腦中風雖然立即性死亡風險較低，但治療速度會直接影響病人預後。以腦部取栓來說，應盡量在2小時內完成，手術時間越長，風險越高，病人預後也越差。國內外平均腦部取栓大約為30到60分鐘內完成，北醫附醫團隊此次在20分鐘內就完成取栓手術，病人預後十分良好。

鄭碩仁表示，北醫附醫腦中風治療團隊由神經內科、神經外科、急診醫學科、影像醫學部等科別聯手組成，每年啟動約100次，其中根據病人狀況，約有2到3成的中風病人可以接受動脈取栓治療。據統計，血管打通率達80%以上，108到111年間接受動脈取栓的急性中風病患，3個月後能生活自理比率約40%。

北醫附醫院長施俊明表示，北醫附醫積極精進急重難罕的核心醫療能力，包括腦、心、肺、肝、腎等重要器官的相關疾病處置都是團隊精進的重點。此次在急診醫學科、重症醫學科、心臟外科、神經內科及影像醫學部的通力合作下，讓病人在最短時間內完成治療，生活恢復自理，不但展現急重症照護能力，亦充分體現北醫附醫跨團隊整合照護的優勢。