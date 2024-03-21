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遭爆花9800萬買台中幼兒園 兒盟：社工人數成長推展新服務

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遭爆花9800萬買台中幼兒園 兒盟：社工人數成長推展新服務

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
兒福聯盟辦公室外觀。記者曾原信／攝影 (資料照片)
兒福聯盟辦公室外觀。記者曾原信／攝影 (資料照片)

近日因保母虐童案成為焦點的兒福聯盟，又添一樁房產爭議？兒盟曾於2019年斥資3.7億元買下北市內湖區辦公室，當時就遭外界質疑，今又爆出上月砸9800萬元在台中市買下一所幼兒園，對此，兒福聯盟發言人王定正強調，購屋主因是台中社工人數成長，原空間已不敷使用，同時即將開展的育兒支持服務依法規必須使用低樓層。

據實登揭露，兒盟在台中市新購入的物件地坪為140.55坪、屋齡35年，5樓建物坪數528.99坪，房屋價款1274萬元，土地價款8526萬元，合計9800萬元。

王定正表示，兒盟在台中已經服務25年，員工人數從原本40多名增加至70多名，現有的服務據點空間擁擠，再加上兒盟預計拓展育兒支持服務，法規規定6歲跟3歲以下兒少空間必須在低樓層，但兒盟服務據點位於高樓層，因此才尋覓新的辦公室。

他強調，兒盟在台中服務已久，且服務項目多元，包括逆境家庭服務、偏鄉兒少服務、離婚親子維繫服務、收出養服務、悲傷復原及霸凌防治服務等，逆境少年服務、台中育兒指導等，預計今年下半年完成搬遷，推展新的育兒支持類型的服務。

此外，針對教育部次長林騰蛟今在立院教文委員會表示，將會同衛福部在1個月內對兒盟進行專案查核，若有違法設立目的，最重可廢止設立。王定正說，兒盟受衛福部、教育部監管，每年皆依法另要求提供服務成果報告、基金會運作報告，這次也將全力配合教育部調查。

台中市 教育部 育兒

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