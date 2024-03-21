糞便潛血陽性快做大腸鏡 醫：不追蹤晚期癌死亡率增64%

衛福部國健署110年最新癌症登記資料顯示，大腸癌為10大癌症發生人數第2名，一年帶走超過6000名國人。台灣消化系醫學會秘書長邱瀚模表示，糞便潛血檢驗中每20位陽性就有1位大腸癌，若沒有接受大腸鏡追蹤檢查，死亡率增逾6成。國健署長吳昭軍則說，政府補助50歲到74歲民眾每2年1次免費檢查，若等到有症狀才就醫，通常已演變成較嚴重的癌症，呼籲民眾多加利用。

國健署110年最新癌症登記資料顯示，大腸癌一年新增診斷個案有1萬6238人，近9成大腸癌發生於50歲以上民眾，發生年齡中位數為67歲，且發生率隨年齡增加而升高；另衛福部111年死因統計，超過6000人死於大腸癌。

為降低發生率及死亡率，吳昭軍說，政府補助50歲到74歲民眾每2年1次免費定量免疫法糞便潛血檢查，鼓勵民眾應定期接受篩檢，因為癌症一開始在腸道內成長並沒有感覺，等到有症狀才就醫，通常已演變成較嚴重的癌症，而透過定期篩檢及早揪出潛藏在身體裡的危機，才能儘早阻斷病變的發生，或是癌症的進展。

吳昭軍指出，經實證研究，每2年定期篩檢可降低29%晚期大腸癌發生率與35%死亡率；根據統計，大腸癌篩檢結果為陽性者，每2人就有1人有大腸息肉，每20人就有1人有大腸癌，因此，大腸癌篩檢結果有異常，別心存僥倖，務必到醫療院所進一步確認，為自己的健康把關，健康並不是靠運氣。

邱瀚模表示，大腸癌篩檢為陽性的民眾，經由大腸鏡檢查後，發現平均每2人中1人有息肉、每20人中有1人罹患大腸癌，且根據台灣統計顯示，糞便潛血檢查結果為陽性者，若超過6個月不做大腸鏡檢查，罹癌風險會增加30%；而超過一年以上才做大腸鏡檢查，罹患晚期大腸癌的風險則增加2.8倍；如果一直未做進一步確診，大腸癌死亡風險將增加64%。

大腸癌是可預防的癌症之一，透過篩檢提早發現異常，但篩檢結果有疑似異常。國健署癌症防治組長林莉茹指出，早期癌（第0-1期）5年存活率達9成以上，但第4期大腸癌存活率則剩不到2成，顯示早期診斷，早期治療的重要性。糞便潛血檢查無侵入性且檢查前不需限制飲食，簡單又安全，只需要攜帶健保卡，就近至健保特約醫療院所領取採便管，在家使用採便棒刮取檢體送回，即可等待篩檢結果。