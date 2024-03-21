石門水庫枯水復興部落憂缺水 區長：4月啟用最缺水3井

桃園市石門水庫水情吃緊，水位、蓄水量持續下探，復興區後山地勢較高地區，自來水普及率全市最低，部落擔心下雨不夠會缺水，復興區長蘇佐璽今天上午表示，復興區部落地勢高，10里全靠簡易自來水供水，最缺水的羅浮、溪口、長興3個水井，預計4月底完工啟用，一旦面臨缺水可緩減供水需求。

復興區地勢高，前山及後山居民大都靠簡易自來水供水，每逢12月至隔年3月枯水期，水源不夠，尤其後山部落缺水，復興區公所向簡易自來水管委會爭取增加多幾個水源，隨著石門水庫水情吃緊，至今天中午止，水位降至225.12公尺、蓄水量降至7131.87萬噸、蓄水率降至34.75%，石門水庫山區集水區的部落居民亦擔心缺水。

市議員蘇偉恩表示，復興區枯水期缺水，目前自來水接管只到澤仁、三民，簡易自來整體規畫受限經費不夠，往往水源供應2、3個部落，但是第一個部落取水後，第2個部落就不夠，長期希望市政府加速建置自來水管線拉到羅浮、羅馬線，讓台7線的部落都有自來水，若前山有自來水，就可增加後山部落簡易自來水水源及汰換管線，解決缺水，他將在這議會會期提案爭取。

蘇佐璽表示，石門水庫枯水期，復興區部落目前還不是最缺水時期，在市府增加開挖羅浮、溪口及長興3口水井，4月底完工啟用，一旦缺水可改善3地區部落供水，區公所另將在上、下巴陵增加簡易自來水水源，原本奎輝欠缺簡易自來水管線，在他友人掏腰包增拉1條管線，讓奎輝水源更多，如果5 月雨季沒來，石門水庫一直乾旱，山區部落就會缺水，區公所也會因應抗旱準備。