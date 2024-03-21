菸防法一周年 家長評「不合格」 賴清德健康台灣難實現

菸害防制法新法上路將滿一周年，台灣拒菸聯盟今盤點7大修法重點項目上路後的實施狀況，認為4項不及格、3項待加強。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，新法甫上路時，校園內的加熱菸、電子菸使用確實有改善，但統計到去年底，仍有超過1800件的相關檢舉案件。政府應加強主動稽查臉書社團的團購、販售行為。

「台灣拒菸聯盟」170個團體組成，今舉行記者會共同呼籲，「菸商不要帶風向，政府要硬起來，台灣菸害防制才能真正落實。」並盤點菸害防制法新修上路一年後，7大重點作為，「全面禁止電子煙」、「未滿20歲禁止吸菸」、「菸盒警示圖文面積增加至50%」3項待加強；「擴大室內外公共禁菸場所」、「增訂加熱菸健康風險評估審核機制」、「菸品不得使用公告禁用之添加物」、「加重罰則」4項則不及格。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，依據國民健康署110年青少年吸菸行為調查結果推估超過7.9萬名青少年正在使用電子煙、超過1.6萬名青少年正在使用加熱菸。而近來家長檢舉，加熱菸商在還未通過上市審查前，就大肆於3天內接連舉辦24場說明會，對便利商店工讀生行銷廣告加熱菸。

王瀚陽說，菸害防制法規定，台灣目前未核准任何的加熱菸，菸商儘管藉由示範教學、說明會等名義，只要是對菸商以外之超商店長、店員或工讀生等特定或不特定人，宣傳未經核准的加熱菸，就是違反第15條所定禁止促銷或廣告之方式。針對菸商的惡性違規，呼籲政府依法每場處以5千萬元罰款。

林清麗表示，去年新法剛上路時，校園內的加熱菸、電子菸使用情形確實有所改善，但112年民眾透過董氏基金會檢舉的網路違法行銷電子煙、加熱菸的案件超過1800件。

根據國健署資料，違法案件超過7成集中在Facebook、Instagram及露天拍賣等平台。林清麗指出，臉書「私密社團」其實一直在團購、販售加熱菸，一周可以檢舉幾十件案件，請政府站在維護年輕人健康的立場，除加強稽查取締外，亦應對於違法使用者追溯其供應源頭。且台灣菸盒警示圖太小又無素面包裝，從外和顏色輕易就可以聯想到特定品牌，落後國際的菸害防制政策。

全國家長會長聯盟副理事長焦惠芳說，世界衛生組織最新的COP10文件內容「限制使用未成年人喜歡的香味和禁止添加藥理活性物質」，政府去年3月預告只禁止花香、果香、巧克力、薄荷四種味道的添加物，法條未保留其他味道添加物的可能，連政府公布最常被添加的10種口味都沒全禁，明顯規範不足。

「從學校廁所經過都會聞到加熱菸味。」臺北市國小學生家長會聯合會副總會長蕭雯謙表示，對於大專院校全面禁菸的立法給予肯定，但事實上，電子煙、加熱菸這些新型菸品確實已在校園流傳，卻不見政府對於未滿20歲禁止吸菸有什麼積極作為。

台灣共善促進協會秘書長張文昌表示，今年3月初知名藝人薔薔邀請父親去信義區6間夜店，並給予評分，他第一反應是夜店如果能禁止抽菸會更好。但依法餐廳、酒吧、夜店為全面禁菸的場所，除非設有獨立空調及獨立隔間的吸菸室，才不在此限。

張文昌說，新法上路一年了，所有酒吧、夜店根本都沒禁菸。此外，近年崛起的水菸館多與餐廳、酒吧結合，訴求時尚、社交、口味眾多，也都未禁菸，請政府務必加強稽查取締，給年輕人一個無菸的酒吧、夜店。

全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長唐仙美則說，根據加拿大癌症協會2024年發表的國際菸品容器警示圖文報告指出，全球已實施菸品容器警示圖文的國家共有138國，台灣菸品容器警示圖文面積佔比從35%增加至50%，換言之，台灣歷經16年的努力，從全球倒數第4名進步至倒數第16名，與越南、埃及、黎巴嫩、伊朗等32個國家並列。

台灣醫界菸害防制聯盟秘書長、台大醫院家庭醫學部郭斐然醫師指出，加熱菸是有害的，但菸草公司最常利用「減害」方式行銷，政府使用「加熱菸健康風險評估」一詞，即是一例，呼籲改為較為中性的「加熱菸上市審查」，比照美國。 「台灣拒菸聯盟」170個團體組成，今舉行記者會共同呼籲，「菸商不要帶風向，政府要硬起來，台灣菸害防制才能真正落實。」並盤點菸害防制法新修上路一年後，7大重點作為半數不合格。記者鄒尚謙／攝影

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