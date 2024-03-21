軍公教調薪不透明？全教總批人事長不適任應撤換

全國教師工會總聯合會今天在台大校友會館舉行「捍衛權威、故步自封，黑箱調薪永不變」記者會，表示全教總持續呼籲行政院軍公教待遇審議委員會應納入基層代表，讓調薪機制透明化，讓基層意見可以在調薪審議制度中。

日前立法院要求軍公教員工待遇審議委員會比照最低工資審議委員會，納入基層員工，對此行政院人事行政總處卻表示二者功能任務及性質明顯不同，不宜相互援比。全教總譴責人事總處捍衛威權、故步自封，並再次強調民主化下的政府施政應公開透明，拒絕透明化的黑箱調薪機制應該被檢討，不適任人事長應下台負責。並呼籲應將公教員工代表納入薪資審議委員會，唯有建立公開、透明的調薪機制，才能真正杜絕黑箱作業，以確保全體公教人員基本權益。