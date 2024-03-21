高雄遊覽車駕駛疑超時工作 旅行業者曝1情況可扣除工時

高雄昨天發生一起遊覽車旅行團事故，釀1死14傷，經查該名駕駛疑似有超時工作疑慮。事實上，鎖定銀髮族群，國內一日遊旅行團興盛，過去就有臨時改行程，導致遊覽車駕駛超時工作亂象，但有業者指出，若行程中有一景點停留滿4小時，就能扣除在當日工時中，是否違規仍要視行程來看。

2017年蝶戀花旅行社遊覽車在國道翻覆，事後調查發現駕駛從上午8時6分出門，到晚上8時57分肇事。昨日發生的高雄遊覽車事故，該名駕駛疑似也是清晨5點多就出發，到事發晚間8點已過15小時，讓駕駛可能超時工作問題再浮上檯面。

遊覽車駕駛每日正常工時不得超過12小時，為避免遊覽車業者與旅行業者對駕駛上工時間認定不同，「汽車運輸業管理規則」也明訂遊覽車駕駛自車輛報到起（接到客人）至行程結束不得超過11小時，另保留1小時處理前置及收尾工作。

觀光署2022年也修正「旅行業管理規則」，要求旅行社需在每日行程出發向旅客揭露行程資訊，避免因為行程沒安排好，致遊覽車駕駛超時工作，違者將開罰5萬。

然而，隨著低價一日遊旅行團興盛，不少北高一日來回行程多會超過12小時，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁說明，現有明文規定駕駛出車載客到結束不得超過11小時，若行程有明顯超時，旅行業者向車行租遊覽車時，車行就會要求加價，於中途換駕駛，或採雙駕駛上路，否則不願承接。

他也說，雖然有規定駕駛載客行車時間不得超過11小時，但若行程中途有休息滿4小時就能扣除，舉例來說，若駕駛將高雄旅客載到台東吃喜宴，在該地點停留滿4小時，讓駕駛有足夠休息時間，這4小時就能扣除在該日工時。針對此次遊覽車事故，是否在行程中有停留超過4小時的景點仍待釐清。

另外，蕭博仁也說，除了旅行社會向車行租遊覽車出團，現也有不少駕駛獨立招攬客人出團，少了車行、旅行業者雙重約束，也可能為滿足旅客需求貿然超時工作，呼籲駕駛應以旅客安全為最大考量。