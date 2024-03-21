今起逐日回溫熱如夏上看30度 下周二起再變天北部15度

冷氣團影響減弱，中央氣象署指出，今天起至下周二白天，溫度逐日回升，尤其中南部暖熱如夏，高溫上看30度，留意清晨偏涼，日夜溫差大。下周二下半天起，鋒面加上東北季風報到，北部降雨區擴大，中部以北明顯降溫，其中北部低溫下探15度。

中央氣象署預報員官欣平指出，冷氣團影響逐漸結束，今天起開始回溫，一路到下周二期間，天氣暖熱，日夜溫差偏大，暖熱程度甚至有如夏天，下波天氣變化，預估落在下周二午後，屆時將有鋒面通過台灣。

他表示，今天冷氣團減弱，僅花東零星短暫雨，各地多雲到晴；不過，今天傍晚北部雲量稍增，部分地區偶有飄雨。周五至下周一，天氣回暖幅度明顯，雖有降雨情況但趨於零星，以山區及迎風面花東地區零星短暫陣雨，西半部山區午後零星降雨。

官欣平說，下周二至下周三，鋒面快速通過，北部降雨區域相對廣泛，東半部也有降雨，下周三剩東半部有降雨，西半部降雨減少，北部多雲為主。

溫度方面，官欣平表示，今天起溫度起伏大，清晨相對低溫，白天回溫，北部偏涼，東部及南部溫度可到25度以上。周五至下周一，北部高溫逐日回升，周日至下周一可到28度，夜晚清晨低於20度，中南部高溫上看28至30度，日夜溫差大。