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陰謀水洗台北？ 翡翠水庫檔案曝光他曾被黑「阿共同路人」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
時任行政院長孫運璿因病行動不便，仍親臨翡翠水庫工地視察，台北市升格直轄市第 7 任市長許水德、翡翠水庫建設委員會執行長謝毅雄陪同說明(76 年 8 月 4 日照片)。圖／翡翠水庫管理局提供
時任行政院長孫運璿因病行動不便，仍親臨翡翠水庫工地視察，台北市升格直轄市第 7 任市長許水德、翡翠水庫建設委員會執行長謝毅雄陪同說明(76 年 8 月 4 日照片)。圖／翡翠水庫管理局提供

明天322是世界水資源日，台北翡翠水庫管理局今公布歷史檔案和照片，翡翠水庫歷經5任市長完工，當時的台北市長「阿港伯」林洋港，大力推動興建計畫，卻遭誣「共匪同路人」指他「陰謀水洗台北」，最後獲得當時總統蔣經國及行政院長孫運璿的支持，高瞻遠矚，解決大台北缺水問題。

翡翠水庫管理局公布歷史檔案文件、照片，揭開翡翠水庫興建的歷程與艱辛，許多珍貴照片顯示施工期間蔣經國、孫運璿經常視察工地，關心工程進度。翡管局說，「有圖有真相」從歷史照片，感受當時為政者實事求是的精神，才有今天大台北優質的民生用水與水質。

根據文獻資料，民國50、60年代，正值台灣產業由農業轉型工商業，大台北人口快速成長，導致民生用水不敷使用；之後，還衍生超抽地下水，造成地層下陷問題。新店溪沿岸，每逢颱風豪雨，就會經常淹水成災，成老台北人的共同記憶。

民國59年為解決大台北水源不足與地層下陷問題，蔣經國是行政院長，指示台北市政府「應即積極規劃開闢新水源」。台北市升格直轄市以後，第三任台北市長林洋港向來親民，人稱「阿港伯」，考量城市發展的迫切需求，必須根本解決缺水問題，歷經評估選定壩址，堅持推動翡翠水庫興建計畫，卻背上罵名，但不退縮，仍堅持推動興建，才能於68年核定動工，76年完工啟用後，大台北不再缺水，新店溪水患問題也解決。

台北翡管局長林裕益表示，早年台北地區經常缺水，並實施分區限水。嚴重時，還動用消防車到處送水救急，有些地區甚至超抽地下水，衍生地層下陷等問題。所以，當時蔣經國有句名言「有水之便，當思無水之苦」，提醒國人珍惜水資源。

林裕益說，翡翠水庫68年動工後，蔣經國多次視察工地聽取簡報，並期勉辛苦的施工人員，又因翡翠拱型大壩施工技術，為當時國內前所未有，孫運璿指示台北市政府邀請國際卓越工程專家，組成顧問團協助指導。翡翠水庫施工8年，期間孫運璿院長關心工程進度，即使因病住院，仍不忘關心翡翠水庫工程品質與進度。

翡管局表示，翡翠水庫從興建計畫、規畫設計、用地取得到完工啟用，歷經十多年，林洋港、李登輝、邵恩新、楊金欉、許水德等5任台北市長，一棒接一棒完成，造福國人。目前，翡翠水庫供應大台北 600 萬人民生用水，每天供水量可達250至270萬噸。

台北市政府於林洋港市長任內完成翡翠水庫興建計畫，當時函報行政院核批公文。圖／翡翠水庫管理局提供
台北市政府於林洋港市長任內完成翡翠水庫興建計畫，當時函報行政院核批公文。圖／翡翠水庫管理局提供

台北市政府於林洋港市長任內完成翡翠水庫興建計畫，當時函報行政院核批公文。圖／翡翠水庫管理局提供
台北市政府於林洋港市長任內完成翡翠水庫興建計畫，當時函報行政院核批公文。圖／翡翠水庫管理局提供

時任行政院長孫運璿視察水庫工地，專注聽取簡報。圖／翡翠水庫管理局提供
時任行政院長孫運璿視察水庫工地，專注聽取簡報。圖／翡翠水庫管理局提供

台北市政府67年於林洋港市長任內完成翡翠水庫興建計畫。圖／翡翠水庫管理局提供
台北市政府67年於林洋港市長任內完成翡翠水庫興建計畫。圖／翡翠水庫管理局提供

台北翡翠水庫管理局成立20周年紀事碑文，文中寫到林洋港遭誣「共匪同路人」指他「陰謀水洗台北」。圖／翡翠水庫管理局提供
台北翡翠水庫管理局成立20周年紀事碑文，文中寫到林洋港遭誣「共匪同路人」指他「陰謀水洗台北」。圖／翡翠水庫管理局提供

台北市政府67年於林洋港市長任內完成翡翠水庫興建計畫。圖／翡翠水庫管理局提供
台北市政府67年於林洋港市長任內完成翡翠水庫興建計畫。圖／翡翠水庫管理局提供

時任行政院長孫運璿因病行動不便，仍親臨翡翠水庫工地視察，台北市升格直轄市第 7 任市長許水德、翡翠水庫建設委員會執行長謝毅雄陪同說明(76 年 8 月 4 日照片)。圖／翡翠水庫管理局提供
時任行政院長孫運璿因病行動不便，仍親臨翡翠水庫工地視察，台北市升格直轄市第 7 任市長許水德、翡翠水庫建設委員會執行長謝毅雄陪同說明(76 年 8 月 4 日照片)。圖／翡翠水庫管理局提供

翡翠水庫設計庫容逾 4 億立方公尺，目前每天供應大台北600萬人民生用水量達 250至270 萬噸。圖／翡翠水庫管理局提供
翡翠水庫設計庫容逾 4 億立方公尺，目前每天供應大台北600萬人民生用水量達 250至270 萬噸。圖／翡翠水庫管理局提供

翡翠水庫 蔣經國

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