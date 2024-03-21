評菸害防制法不及格 台灣拒菸聯盟籲政府硬起來

「台灣拒菸聯盟」今天在台大校友會館舉辦「菸害防制法實施滿周年，新法七大重點體檢半數不及格」記者會，表示「菸害防制法」新法將於3月22日實施屆滿周年之際，「台灣拒菸聯盟」檢視國健署去年3月公布的「菸害防制新法七大重點」實施成效，卻發現其中「菸品不得使用公告禁用之添加物」、「擴大室內外公共禁菸場所」、「增訂加熱菸健康風險評估審核機制」、「加重罰則」被評為「不及格」、「全面禁止電子煙」、「未滿20歲禁止吸煙」、「菸盒警示圖文面積增加至50%」三項「待加強」。

依據國民健康署110年青少年吸菸行為調查結果推估超過7.9萬名青少年正在使用電子煙、超過1.6萬名青少年正在使用加熱菸。「台灣拒菸聯盟」成員團體代表特別舉行記者會，共同呼籲「健康台灣」不要成為口號，勿讓菸商帶風向，政府要硬起來，落實台灣菸害防制法、真正維護年輕人健康。

※ 提醒您：吸菸有礙健康